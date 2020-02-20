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أخبار العالم

إسرائيل تعلن عودة التجارة مع السلطة الفلسطينية بعد توقفها

الخميس 20/فبراير/2020 - 10:10 ص
إسرائيل تعلن عودة
إسرائيل تعلن عودة التجارة مع السلطة الفلسطينية بعد توقفها
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سمر صالح

ذكرت صحيفة "يديعوت أحرنوت" العبرية أن وزير الجيش الإسرائيلي نفتالي بينيت، أعلن اليوم، الخميس، رفع القيود على دخول المنتجات الزراعية الفلسطينية إلى إسرائيل مقابل رفع مقاطعة السلطة لاستيراد العجول.


ونقلت المواقع العبرية عن وزير الجيش قوله "تم وقف مقاطعة استيراد العجول من إسرائيل وعليه سيتم إعادة التبادل التجاري مع السلطة الفلسطينية وتم الاتفاق خلال المحادثات التي قادها منسق حكومة الاحتلال كميل أبو ركن ووزير الزراعة الإسرائيلي تساحي هنجبي مع الجانب الفلسطيني وتم الاتفاق بان توقف السلطة مقاطعة استيراد العجول التي بدات في سبتمبر العام الماضي مقابل السماح بدخول المنتجات الفلسطينية إلى إسرائيل".


وكانت وزارتا الزراعة والاقتصاد الوطني أعلنت عن البدء الفوري بالاستيراد المباشر للثروة الحيوانية بما في ذلك العجول ولجميع المنتجات والسلع التجارية من جميع دول العالم دون معيقات، وذلك بمنح التراخيص اللازمة للمستوردين ووفقا لاحتياجات السوق الفلسطينية، حيث تم استيراد أول شحنة من العجول من البرتغال بشكل مباشر.


جاء ذلك عقب سلسلة من المباحثات المباشرة وغير المباشرة عبر أطراف دولية، أسفرت عن تراجع إسرائيل عن إجراءاتها غير القانونية بمنع الاستيراد المباشر للعجول من الأسواق العالمية، وحظر تصدير المنتجات الزراعية الفلسطينية إلى السوق الإسرائيلية، وبعد ستة أشهر من تمسك الحكومة الفلسطينية بحقها في الاستيراد المباشر للعجول من الأسواق العالمية، وبعد نحو أسبوعين من قرارها بحظر دخول المنتجات الزراعية الإسرائيلية إلى الأسواق الفلسطينية ردا على منع إسرائيل إدخال المنتجات الزراعية الفلسطينية إلى الأسواق الإسرائيلية في إطار سياسة المعاملة بالمثل.

وتعهد الجانب الإسرائيلي كذلك بالالتزام بحق الجانب الفلسطيني بإقامة منشآت لمحاجر صحية خاصة به بحسب بيان الزراعة والاقتصاد.

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