قيمنا من تراثنا.. مبادرة لتوعية الطلائع في البحيرة

أكد اللواء هشام آمنة – محافظ البحيرة على دعم واهتمام الدولة المصرية بالشباب والعمل على تأهيلهم وتمكينهم ليصبحوا قيادات وكوادر المُستقبل ، مشيرًا الى أهمية التركيز على زرع الأخلاقيات الحميدة والقيم والمبادئ السامية فى نفوس الشباب فهي الداعم الأساسي لتماسك المجتمع وتقدمه ورقيه .

وفى إطار ذلك أطلقت إدارة الطلائع بمديرية الشباب والرياضة بالبحيرة بالتعاون مع الإدارة المركزية للطلائع بوزارة الشباب والرياضة والإدارةالعامة للموهوبين والمبدعين المرحلة الرابعة من مبادرة التوعية الدينية والأخلاقية تحت شعار " قيمنا من تراثنا " لطلائع محافظة البحيرة فى المرحلة السنية من " ١٢ الى ١٨ " سنة بمركز شباب مدينة دمنهور.





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وجاء ذلك بحضور الدكتور ابراهيم خضر وكيل وزارة الشباب بمحافظة البحيرة والدكتور عبدالله محى الدين - ممثلا عن الإدارة المركزية للطلائع بوزارة الشباب والرياضة والدكتور عماد مهدى أستاذ علم المصريات وعضو اتحاد الأثريين العرب والقس طوبيا جرجس اسكندر كاهن مطرانية البحيرة والدكتور ابراهيم محى الدين -أستاذ الوعظ الديني بمديرية أوقاف البحيرة و محمد صلاح - مدير ادارة الطلائع وبمشاركة (٣٠٠ ) من الطلائع من أعضاء مركز شباب المدن والقرى بمحافظة البحيرة.





وتناولت المناقشات وورش العمل فضائل الأخلاق وأهم المشكلات السلوكية التي يعانى منها المجتمع المصري فى الوقت الحاضر وسبل علاجها وكيف حثت الأديان السماوية على القيم الأخلاقية والتى تعد معياراً لتقدم الدول كما تم خلال الندوة التأكيد على حب الوطن وتصحيح المفاهيم الدينية المغلوطة ومواجهة الشائعات .