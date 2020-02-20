وصفات طبيعية تجعل شعر الأطفال كالحرير.. تعرفى عليها

تعانى العديد من الأمهات مع أطفالها بسبب جفاف الشعر ، وبهتانة، وتحاول بالعديد من الطرق فى التخلص من جفاف الشعر والقشرة، وخلايا الجلد الميتة.





ووفقًا لموقع "boldsky" إليكم أهم وصفات الزبادى التى تساعدك فى التخلص من جفاف الشعر.





الوصفة الأولى

الزبادى وعصير الليمون





المكونات:

معلقة صغيرة من العسل.

أربع ملاعق كبيرة من الزبادي.

ملعقتان صغيرتان من عصير الليمون.





طريقة التحضير والاستخدام:

يخلط العسل والزبادي، وعصير الليمون للحصول على خليط ناعم.

يوزع الخليط على الشعر ، وفروة الرأس، ويترك لمدة من 15-20 دقيقة.

يغسل الشعر بالماء الفاتر.





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الوصفة الثانية

الزبادى وزيت الزيتون





المكونات:

كوب من الزبادي العادي.

ملعقتان كبيرتان من زيت الزيتون.

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طريقة التحضير:

وضع جميع المكونات معًا في الخلاط ختى تمتزج جيدًا.

يوزع الخليط على الشعر، ثم يلف الشعر بكيس بلاستيكي.