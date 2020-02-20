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محافظات

حظر التوك توك.. قرار من محافظ الغربية لتنظيم خط سيره وتأمين المواطنين

الخميس 20/فبراير/2020 - 12:36 م
التوك توك
التوك توك
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أحمد على

وجه الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، بتنفيذ  قرار تنظيم سير التوك توك على مستوى المحافظة، والذى يتضمن العديد من الإجراءات التي تستهدف محاربة السير العشوائي للتوك توك، وتتمثل في إيقاف إصدار أي تراخيص جديدة لأى مركبة توك توك.


وأكد محافظ الغربية أهمية التنسيق مع رجال الشرطة والبدء فى حظر سير مركبات التوك توك في شوارع المدن التي يزيد عرضها على 6 م، كما أكد إلغاء ترخيص أي توك توك إذا ضبط يسير بدون لوحات الترخيص، ويحجز التوك توك لمده ثلاثة أشهر وغرامة ثلاثة آلاف جنيه ولا يعاد ترخيصه قبل مرور ستة أشهر.


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وشدد المحافظ على مصادرة مركبات التوك توك إذا خالفت خطوط السير المذكورة في البند رقم (3،2) من القرار لمدة شهر وغرامة 2000 جنيه، وعند تكرار المخالفة تكون المصادرة لمدة 3 أشهر وغرامة 3000 جنيه، وفي حالة التكرار لمرة ثالثة يصادر لمدة 6 أشهر وغرامة 5000 جنيه.


وأوضح أنه تتم مصادرة التوك توك غير المرخص متى ما ضبط في أي مكان، ويصادر لمدة 3 أشهر وغرامة 3000 جنيه.

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