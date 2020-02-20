ابن الإسماعيلية يحصد المركز الثالث مع منتخب مصر لسباحة الزعانف.. فيديو

قال كابتن مازن السيد لاعب منتخب مصر للسباحة بالزعانف، إنه شارك في بطولة العالم للناشئين بمدينة شرم الشيخ للمسافات الطويلة والقصيرة، مؤكدا أنه حقق مركز ثالث العالم فردي في بطولة الطويلة بمسافة 6 كيلو.





وأضاف كابتن مازن السيد من خلال حواره ببرنامج 8 الصبح المذاع على فضائية dmc، أنه لاعب بمنتخب مصر بنادى القناة لسباحة الزعانف موطنه مدينة الإسماعيلية "باريس الصغرى".





وأشار لاعب منتخب مصر للسباحة بالزعانف، إلى أن بطولة شرم الشيخ كبيرة وشارك بها العديد من الجنسيات حوالى 32 دولة منهم روسيا وأمريكا وفرنسا وألمانيا وغيرها.





وتابع لاعب منتخب مصر للسباحة بالزعانف "قبل مسابقة المنتخب تدربنا فى معسكر لمدة 3 أشهر كاملة مع رئيس الاتحاد، لافتا إلى أن المركز الأول حصده روسى والمركز الثانى كولمبي".





وأكد أن عائلته ومدربيه لهم الفضل الكبير عليه للوصول إلى كل ذلك، مشيرا الى أنها أول مسابقة عالمية يشارك فيها، ونوه إلى أنه كان يشعر بالخوف والتوتر طوال الوقت ولكنه لمن يظهر ذلك أمام باقى اللاعبين حتى تمكن من حصد المركز الثالث فى المسابقة العالمية.

