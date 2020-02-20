AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

المعلومات سرية.. التضامن: المدمن ليس مذنبًا وطرق الرجوع والتعافى مفتوحة.. فيديو

الخميس 20/فبراير/2020 - 11:17 ص
صدى البلد
Advertisements
آيات أحمد
قالت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، إن المدمن ليس مذنبًا، مؤكدة أن دائمًا هناك طريقا للتعافي والرجوع ولا ينبغي أن نلفظهم ونلومهم وندينهم، وإنما ينبغي أن نفتح أذرعنا لهم لاحتوائهم وعلاجهم.

وأضافت نيفين القباج، في مداخلة هاتفية مع برنامج "هذا الصباح"، المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم، الخميس، أننا لا بد أن نعمل على رفع وعي الشباب على خطورة الإدمان على صحته وأسرته ومستقبله وعلى مصر بأكملها.

وأوضحت أن الوزارة تعمل على علاج الإدمان من خلال 3 محاور تتمثل في رفع الوعي، وخفض الطلب على المخدرات، مشيرة إلى أن الوزارة تعمل على تنظيم خلال حملات مكثفة من التوعية بالمدارس والجامعات، من خلال  زيارة نحو 12 ألف مدرسة، بالإضافة لمبادرة "بيت التطوع" بالجامعات المصرية للتوعية بخطورة الإدمان.

ولفتت إلى أن هناك إقبالا على العلاج من الإدمان، وعدد البنات أقل من الذكور، بالإضافة لعمل حملات كشف مبكر على السائقين المهنيين وسائقي المدرس لمنع حوادث الطرق.

وأكدت أن هناك 23 مركز تعافي على مستوى الجمهورية يفتح أبوابه للشباب للتعافي والعلاج في سرية تامة، وإتاحة مشروعات وتمويل وتوفير فرص عمل لهم، ومنحهم قروضا بالتعاون مع بنك ناصر وتتبع الحالات المتعافية بعد خروجها وتقديم دعم نفسي له ورده لأسرته مرة أخرى. 

ونوهت إلى أن صندوق مكافحة الإدمان استطاع معالجة أكثر من 12 ألف مريض، موضحة أن هناك إقبالا ورغبة فى إعادة التأهيل من قبل المدمنين أنفسهم من الشباب أو البنات، ولكن عدد البنات يكون أقل.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

القباج: الكشف عن تعاطي المخدرات لـ120 ألف موظف من مارس 2019 وحتى الآن.. وانخفاض نسبة التعاطي لـ2 % بعدما كانت 8%

وزيرة التضامن تتفقد مركز تأهيل مرضى الإدمان بالمنيا وتتابع مباراة كرة قدم للمتعافين.. صور

"من القاع إلى الإبداع".. وزيرة التضامن تشهد تخريج أول 100 متعاف من تعاطي المخدرات.. وأحد المتعافين يقدم الاحتفالية

من القاع إلى الإبداع.. القباج تفتتح أول معرض لمنتجات المتعافين من الإدمان بالمنيا

بعد علاجهم مجانا.. التضامن تسلم متعافين من الإدمان قروضا لإنشاء مشروعات صغيرة

أحمد حسن: حملة محمد صلاح ساعدت بشكل كبير في مكافحة تعاطي المخدرات

ترشيحاتنا

اخبار الرياضة.. رسالة غامضة من تركي آل شيخ.. مفاجأة فايلر في السوبر المصري.. الموعد النهائي لمباراة القمة

أسعار الدولار في مصر اليوم الخميس 20 فبراير 2020

مصر للطيران تقرر إعادة تشغيل رحلاتها إلى الصين نهاية فبراير

مجهول يقتل شابا أمام أسرته في الدقهلية

ممثلة شهيرة تتعرض للضرب المبرح أسبوعيا على يد زوجها

استعدادا للسوبر.. كهربا يظهر بـ لوك جديد ويرسم علامة الفولت على رأسه.. شاهد

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بمقدم 60 ألف جنيه.. عروض تقسيط على سوزوكي التو 2020 suzuki alto .. صور

تسريب صور هيونداي hyundai i20 الجديدة.. شاهد

تخرج فيها عمر الشريف وملك الأردن.. فيكتوريا كوليدج.. مدرسة عريقة على أرض الإسكندرية