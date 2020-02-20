المعلومات سرية.. التضامن: المدمن ليس مذنبًا وطرق الرجوع والتعافى مفتوحة.. فيديو

قالت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، إن المدمن ليس مذنبًا، مؤكدة أن دائمًا هناك طريقا للتعافي والرجوع ولا ينبغي أن نلفظهم ونلومهم وندينهم، وإنما ينبغي أن نفتح أذرعنا لهم لاحتوائهم وعلاجهم.





وأضافت نيفين القباج، في مداخلة هاتفية مع برنامج "هذا الصباح"، المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم، الخميس، أننا لا بد أن نعمل على رفع وعي الشباب على خطورة الإدمان على صحته وأسرته ومستقبله وعلى مصر بأكملها.





وأوضحت أن الوزارة تعمل على علاج الإدمان من خلال 3 محاور تتمثل في رفع الوعي، وخفض الطلب على المخدرات، مشيرة إلى أن الوزارة تعمل على تنظيم خلال حملات مكثفة من التوعية بالمدارس والجامعات، من خلال زيارة نحو 12 ألف مدرسة، بالإضافة لمبادرة "بيت التطوع" بالجامعات المصرية للتوعية بخطورة الإدمان.





ولفتت إلى أن هناك إقبالا على العلاج من الإدمان، وعدد البنات أقل من الذكور، بالإضافة لعمل حملات كشف مبكر على السائقين المهنيين وسائقي المدرس لمنع حوادث الطرق.





وأكدت أن هناك 23 مركز تعافي على مستوى الجمهورية يفتح أبوابه للشباب للتعافي والعلاج في سرية تامة، وإتاحة مشروعات وتمويل وتوفير فرص عمل لهم، ومنحهم قروضا بالتعاون مع بنك ناصر وتتبع الحالات المتعافية بعد خروجها وتقديم دعم نفسي له ورده لأسرته مرة أخرى.





ونوهت إلى أن صندوق مكافحة الإدمان استطاع معالجة أكثر من 12 ألف مريض، موضحة أن هناك إقبالا ورغبة فى إعادة التأهيل من قبل المدمنين أنفسهم من الشباب أو البنات، ولكن عدد البنات يكون أقل.



