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محافظات

أبناء حي أيوب في العريش يستغيثون بسبب القمامة.. صور

الخميس 20/فبراير/2020 - 11:28 ص
قمامة
قمامة
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احمد صالح
بعث أبناء حي آل أيوب بمدينة العريش في محافظة شمال شمال سيناء ، باستغاثة الى العميد ماجد محمد أحمد رئيس مجلس المدينة، بشأن قيام شركة النظافة بجمع القمامة في الأماكن الخالية داخل أروقة الحي وردمها بالرمال.

وقال أحمد مسعد إنه لفت نظر المشرفين على النظافة بالحي، فكان الرد عدم الاكتراث بل طالبوا بالاتصال بالشركة وتقديم شكوى بذلك،
وزاد التحدي عندما قلت إنني سأشتكي الي رئيس المدينة فكان الرد :" اعمل اللي انت عايزه".

وأضاف، أننا نتقدم بالشكوى إلى رئيس المدينة، لمراجعة الشركة والدفع بلجان للتفتيش ومراقبة أداء الشركة ومحاسبة المقصرين عن أداء عملهم ، مع تكليف رئيس الحي بعمل تقرير دوري عن موقف النظافة داخل الأحياء، حسب العقد المبرم مع الشركة ، وتوقيع الخصم اللازم عن عدم القيام الشركة بدورها في إلقاء القمامة بعيدا عن الكتابة السكنية.

كما نطالب برفع أكوام القمامة من داخل الأحياء، وتجميعها في أماكن بعيدة عن الكتلة السكنية حتي لا يتعرض الأطفال إلى مخاطر الناتجة عن القمامة .

كما طالب اللواء الدكتور محمد شوشه المحافظ ، بسرعة إنشاء المدفن الصحي بشروط ومواصفات بيئية لاستيعاب كميات القمامة الناتجة عن احياء العاصمة العريش .

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أبناء حي أيوب في العريش يستغيثون بسبب القمامة.. صور
أبناء حي أيوب في العريش يستغيثون بسبب القمامة.. صور
أبناء حي أيوب في العريش يستغيثون بسبب القمامة.. صور
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