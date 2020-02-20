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محافظات

محافظ أسيوط يستعرض مع نواب البرلمان تنفيذ مبادرة حياة كريمة بالقرى

الخميس 20/فبراير/2020 - 11:05 ص
محافظ أسيوط
محافظ أسيوط
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إيهاب عمر

التقى اللواء عصام سعد محافظ أسيوط بمكتبه بعض أعضاء مجلس النواب بالمحافظة، لبحث تضافر الجهود لحل مشاكل المواطنين واستكمال المشروعات التنموية والخدمية لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، تنفيذًا لخطة التنمية المستدامة وتنمية الصعيد ورؤية مصر 2030 التي تبناها القيادة السياسية وتوليها الحكومة اهتمامًا كبيرًا.


حضر الاجتماع كلا من الدكتور محمد زين وكيل وزارة الصحة وصلاح فتحي وكيل وزارة التربية والتعليم، والمهندس مصطفى عبد الفتاح مدير عام هيئة الأبنية التعليمية بالمحافظة.

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وأعلن محافظ أسيوط – خلال اللقاء – على اهتمام القيادة السياسية والحكومة بتنفيذ برامج مبادرة "حياة كريمة" بقرى ونجوع المحافظة للنهوض بمشروعات الخدمات والبنية الأساسية، لافتًا إلى بدء تطوير 27 وحدة صحية بالقرى الأكثر احتياجًا وتطوير بعض المستشفيات المركزية والعامة لتحسين الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين فضلًا عن التوسع في إنشاء مدارس جديدة وخاصة في الأماكن ذات الكثافة الطلابية الكبيرة.


واستعرض المحافظ خلال الاجتماع أهم المشروعات الجاري تنفيذها بقطاعات الصحة والتعليم والأبنية التعليمية وتذليل جميع العقبات لتنفيذ المشروعات وفقًا للخطط الزمنية تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، لافتًا إلى ضرورة التنسيق مع أعضاء مجلس النواب لتنفيذ جولات ميدانية بالقرى والمراكز لمتابعة الخدمات المقدمة للمواطنين ودراسة الاحتياجات وتذليل العقبات أمام تنفيذ المشروعات الخدمية والتنموية وتفعيل المشاركة المجتمعية.


لافتًا إلى أهمية الاجتماعات الدورية مع أعضاء مجلس النواب والقيادات التنفيذية والمتعلقة بمشروعات مياه الشرب والصرف الصحي والتموين والري والتعليم والصحة والشباب والرياضة والوقوف على نسب التنفيذ للمشروعات الجاري تنفيذها بالمحافظة وفقًا للخطط الزمنية.

محافظ أسيوط يستعرض مع نواب البرلمان تنفيذ مبادرة حياة كريمة بالقرى
محافظ أسيوط يستعرض مع نواب البرلمان تنفيذ مبادرة حياة كريمة بالقرى
محافظ أسيوط يستعرض مع نواب البرلمان تنفيذ مبادرة حياة كريمة بالقرى
محافظ أسيوط يستعرض مع نواب البرلمان تنفيذ مبادرة حياة كريمة بالقرى
محافظ أسيوط يستعرض مع نواب البرلمان تنفيذ مبادرة حياة كريمة بالقرى
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