افتتاح قصر ثقافة توشكى على مساحة 1245 متراً

تفتتح الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة، واللواء أشرف عطية محافظ أسوان مساء اليوم الخميس "قصر ثقافة توشكى" بعد أكثر من 3 سنوات من غلقه، والانتهاء من عمليات إحلاله وتجديده، خلال الفترة الماضية، وذلك فى حضور الدكتور أحمد عواض، رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة .





ويعد قصر ثقافة توشكى من أقدم المواقع الثقافية التابعة للهيئة العامة لقصور الثقافة ويعود تاريخه إلى عام 1964 ، وقد توقف العمل لترميم القصر منذ ثلاث سنوات نتيجة لتصدع المبنى.





فيما تصل كامل مساحة الأرض المخصصة لقصر ثقافة توشكى إلى 1245 مترا مربعا ويتكون من طابقين ومسرح بمسطح 180 مترا مربعا، به مقصورة ومجهز بكافة أجهزة الصوت والإضاءة المسرحية وغرف للممثلين وقاعات أنشطة ومعلومات ومكتبة للكبار وأخرى للصغار .





كما يضم قصر الثقافة أيضًا قاعات لورش للحرف والهوايات، وقاعة للرسم وقاعة تكنولوجيا معلومات، ومخزن للديكور، وقاعة للحرف والفنون التشكيلية، وقاعة لأنشطة الطفل، ومنفذ لبيع الكتب ومكاتب إدارية وخدمات.





ومن المقرر أن يقدم قصر ثقافة توشكى خطوة جديدة على طريق استراتيجية تحقيق العدالة الثقافية والوصول بالمنتج الفكري والفني إلى المنطقة الحدودية والأكثر احتياجًا، مشيرة إلى أنه تم إعداد برنامج متنوع يضم مختلف ألوان الإبداع ويعمل على استثمار وتوجيه طاقات الشباب والأجيال الجديدة من أبناء الجنوب.

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