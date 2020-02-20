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تعليم

محافظ أسيوط يستقبل رئيس جامعة الأزهر ويشيد بدور الجامعة الفعال في خدمة المجتمع

الخميس 20/فبراير/2020 - 11:31 ص
صدى البلد
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إيهاب عمر

استقبل اللواء عصام سعد محافظ أسيوط بمكتبه بديوان عام المحافظة، الدكتور محمد حسين المحرصاوي رئيس جامعة الأزهر وذلك في إطار زيارته للمحافظة لافتتاح مركز البحوث الزراعية ومعمل اللغة العربية وتدشين مبادرة هنجملها بفرع الجامعة.

وتضمن اللقاء الذي جاء بحضور الدكتور محمود صديق نائب رئيس فرع جامعة الأزهر للوجه القبلي وأحمد عباس الأمين العام المساعد لفرع جامعة الأزهر بأسيوط، بحث آفاق وآليات تعزيز أوجه التعاون المشترك بين المحافظة والجامعة.

محافظ أسيوط يتفقد شوارع وميادين حي غرب ويزور مسجد المجاهدين الأثري

 

وأشاد محافظ أسيوط بحرص جامعة الأزهر على مواكبة التطور وافتتاح العديد من المنشآت التي تساهم في خدمة المجتمع مشيرًا إلى دور الجامعة الفعال في التنمية المستدامة من خلال الكوادر العلمية والبحثية التي تستطيع المساهمة في إعداد الرؤى والخطط التنموية والاستراتيجية التي تدفع بالجهود التنفيذية بالمحافظة للارتقاء بمنظومة الخدمات، مؤكدًا حرصه الدائم على أن تكون الجامعة جزء أصيل من منظومة العمل التي تعتمد في أسلوبها على روح الفريق الواحد والتكامل بين  الأجهزة والمؤسسات داخل دائرة المحافظة، مثمنًا دور الجامعة والأزهر الشريف في إحياء الراوبط العلمية والمعرفية لبناء جيل جديد من العلماء يتسم بالوسطية والسماحة والاعتدال من أجل خدمة الإنسانية لكونهما منارة العلم والعلماء عبر التاريخ.

ومن ناحيته توجه رئيس جامعة الأزهر بالشكر إلى محافظ أسيوط على حفاوة الاستقبال مثنيًا على جهوده الكبيرة لخدمة المحافظة ودفع عجلة التنمية على أرضها وكذلك دعمه لفرع الجامعة بأسيوط وحرصة الدائم على المشاركة والحضور في  الفعاليات، مؤكدًا أن الجامعة بكامل أجهزتها وبكل ما لديها من إمكانيات وخبرات لن تدخر وسعا في تقديم سبل الدعم والمساندة لجميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة وفي نهاية اللقاء تبادل محافظ أسيوط ورئيس جامعة الأزهر الدروع التذكارية.

محافظ أسيوط يستقبل رئيس جامعة الأزهر ويشيد بدور الجامعة الفعال في خدمة المجتمع
محافظ أسيوط يستقبل رئيس جامعة الأزهر ويشيد بدور الجامعة الفعال في خدمة المجتمع
محافظ أسيوط يستقبل رئيس جامعة الأزهر ويشيد بدور الجامعة الفعال في خدمة المجتمع
محافظ أسيوط يستقبل رئيس جامعة الأزهر ويشيد بدور الجامعة الفعال في خدمة المجتمع
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