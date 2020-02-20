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مرأة

بسرعة فائقة.. 3 حيل سريعة تخلصك من فراغات الشعر

الخميس 20/فبراير/2020 - 11:23 ص
فراغات الشعر
فراغات الشعر
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لمياء الياسين
تعاني بعض الفتيات من فراغات الشعر فى مقدمة الرأس، مما يؤثر سلبًا على إطلالاتهن الجمالية إليك 3 وصفات سريعه للتخلص من فراغات الشعر يقدمها موقع برايت سايد

المكونات المطلوبة:

زيت خروع.
زيت جوز هند.
زيت زيتون.
زيت شجرة الشاى.

الطريقة:
تخلط المكونات كلها معا فى وعاء واحد.
ضعي المكونات على منطقة الفراغات مرة يوميا لمدة أسبوع كامل.
وصفة خل التفاح وزيت الجرجير

1-2 ملاعق كبيرة من خل التفاح
كوب من الماء
ملعقة من زيت الجرجير
كبسولة اوميجا 3 بلسم
 
كيفية تطبيقها 

تمزج كافة المكونات مع كبسولة اوميجا 3 بلس 

يتم تدليك الفراغات جيدا لمدة دقيقة أو دقيقتين ثم يشطف الشعر بالماء الفاتر مرة أخرى.

كرري الوصفة مرتين في الأسبوع وستدهشين بالنتيجة

وصفة صودا الخبز وهلام الأوفيرا

2 ملعقة طعام هلام الألو فيرا
1 ملعقة صغيرة صودا الخبز
2-4 فصوص ثوم

طريقة عمل وصفة لمنع تساقط الشعر وانباته من جديد:

فى وعاء امزجى المكونات واصنعى عجينة بإضافة القليل من الماء إليها، ثم امزجيه مع هلام الصبار واخلطي جميع المكونات بشكل جيد وضعيه على فروة رأسك، واتركيه لمدة 30 دقيقة تقريبًا، واغسليها باستخدام الشامبو.

يمكنكِ تكرار القناع مرة واحدة في 20 يومًا للحصول على النتائج المطلوبة.
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