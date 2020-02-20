بسرعة فائقة.. 3 حيل سريعة تخلصك من فراغات الشعر

كيفية تطبيقها

تمزج كافة المكونات مع كبسولة اوميجا 3 بلس

يتم تدليك الفراغات جيدا لمدة دقيقة أو دقيقتين ثم يشطف الشعر بالماء الفاتر مرة أخرى.

كرري الوصفة مرتين في الأسبوع وستدهشين بالنتيجة





وصفة صودا الخبز وهلام الأوفيرا

