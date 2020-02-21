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محافظات

طالب بقانون يجرم الفكر البهائي .. حكاية أحمد عمر هاشم ابن قرية بني عامر بالزقازيق

الجمعة 21/فبراير/2020 - 03:15 ص
الشيخ أحمد عمر هاشم
الشيخ أحمد عمر هاشم
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محمد الطحاوي

تتمتع محافظة الشرقية بوجود العديد من الشخصيات المتميزة والمؤثرة في مجالات الفن والسياسة والثقافة والأدب والرياضة والطب والعلوم وغيرها من المجالات ومن ابرز تلك الشخصيات الدكتور "أحمد عمر هاشم" رئيس جامعة الأزهر الأسبق وأحد أشهر علماء الحديث .

 

وفي أطار حرص موقع "صدي البلد" علي القاء الضوء علي الشخصيات البارزة والمؤثرة وتعريف القارئ بهم فقد حرص الموقع علي القاء الضوء علي حياة الدكتور "أحمد عمر هاشم" كما يلي..

 

الشيخ أحمد عمر هاشم  ابن محافظة الشرقية أستاذ الحديث وعلومه بجامعة الأزهر ، ولد عام 1941 بقرية بني عامر التابعة لمركز الزقازيق بمحافظة الشرقية لأسرة متوسطه الحال محبه للعلم والعلماء.

 

التحق "هاشم" بالدراسة بالأزهر الشريف وتخرج من كلية أصول الدين بجامعة الأزهر عام 1961 وحصل على الإجازة العالمية عام 1967، ثم عُين معيدًا بقسم الحديث بكلية أصول الدين، وحصل على الماجستير في الحديث وعلومه عام 1969، ثم حصل على الدكتوراه في نفس تخصصه، وأصبح أستاذ الحديث وعلومه عام 1983، ثم عُين عميدًا لكلية أصول الدين بالزقازيق عام 1987، وشغل منصب رئيس جامعة الأزهر في عام 1995.

 

شغل منصب عضو مجلس أمناء اتحاد الإذاعة والتليفزيون ورئيس لجنة البرامج الدينية بالتليفزيون المصرى.

 

من أشهر مؤلفاته الإسلام وبناء الشخصية ،من هدى السنة النبوية ،الشفاعة في ضوء الكتاب والسنة والرد على منكريها، التضامن في مواجهة التحديات، الإسلام والشباب ،قصص السنة القرآن وليلة القدر.


طالب بإصدار قانون يجرم ويعاقب كل من يعتنق الفكر البهائي  واصفًا البهائية بأنها فئة ضالة تدعي النبوة وتسعي إلي هدم الإسلام.

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