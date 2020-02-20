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محافظات

لتقديم خدمات طبية مجانية.. قوافل متخصصة بالمنوفية الأسبوع المقبل

الخميس 20/فبراير/2020 - 11:28 ص
خدمات طبية
خدمات طبية
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محمد امين
أعلنت مديرية الشئون الصحية بالمنوفية تنظيم قافلة طبية متعددة التخصصات يومي السبت والأحد الموافق 22، و23 فبراير الحالي بقرية صنصفط بمركز منوف.

كما ستنظم الشئون الصحية بالمنوفية قافلة طبية أخرى بقرية بقسا بمركز قويسنا يومي الأربعاء والخميس الموافق 26 ،27 من نفس الشهر، وتضم عيادات متنقلة تشمل تخصصات طبية متنوعة (الباطنة، الأطفال، الرمد، الجلدية، الجراحة، تنظيم الأسرة، النساء والتوليد، الأنف والأذن والحنجرة، الأسنان)، بالإضافة إلى عمل التحاليل اللازمة والأشعة وتقديم العلاج للحالات بالمجان مع عمل ندوات توعوية وتثقيفية لأهالي القرية.



ويأتي ذلك تنفيذا لتعليمات اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية باستمرار عمل القوافل الطبية المتنقلة وتقديم الخدمات الطبية المجانية للمواطنين في المناطق النائية والقري بنطاق المحافظة.

من جانبه أشاد محافظ المنوفية بتنظيم مثل هذه القوافل الطبية لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين وتوفير الرعاية الطبية والصحية لهم للحد من الآمهم ومعانتهم.
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