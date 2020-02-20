قصور الثقافة: المرأة خط الدفاع الأول في مواجهة التطرف

طالبت الهيئة العامة لقصور الثقافة بالاهتمام بدور المرأة المصرية في مكافحة ومحاربة التطرف والارهاب، مؤكدة أنها خط الدفاع الأول في حماية أمن واستقرار الوطن، وأن معيار تقدم أي مجتمع هو مدى مشاركة المرأة في صنع القرار.





وشهد قصر ثقافة المحلة الكبرى توافد العديد من طالبات المدارس للمشاركة في فعاليات ندوة ثقافية بعنوان "المرأة ودورها في مكافحة التطرف" والتي أكدت خلالها منال طلعت مسئول التربية الاجتماعية بمديرية التربية والتعليم بالغربية أن المرأة هي مدرسة الأجيال، والضامن المعتمد لحمايتهم من براثن الفكر المتطرف، والقادرة على تنشئتهم على حب الوطن، وتعزيز قيم الانتماء داخل نفوسهم.



