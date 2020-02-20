بعد انتهاء الزفاف بساعة.. شقيقة العريس تصفع زوجته وتطردها





ووفقا لما ورد في صحيفة "ميرور" البريطانية، فإن إحدى السيدات تعرضت لأسوأ موقف في حفل زفافها تسبب في انفصالها عن زوجها بعد الزفاف بساعة، وإنهاء حياتها الزوجية قبل بدايتها.





في البداية، لم تكن شقيقة العريس تعامل العروس بأسلوب جيد، لكن العروس تغاضت عن ذلك، وقررت أن تتجاهل أسلوبها السيئ، إلا أنها صفعتها على وجهها بعد انتهاء الزفاف، وادعت أنها سرقت مالا من حقيبتها.





وطلبت العروس الطلاق - برغم قصة الحب الشديدة التي جمعتها بزوجها - بعد أن وجدته شخصا غير مسئول، ولم يدافع عنها أمام شقيقته، وانصاع لأوامر شقيقته وطلقها.

يوم الزفاف بالنسبة للسيدات هو اليوم الذي ينتظرنه بفارغ الصبر؛ حيث تظهر بكامل أناقتها وجمالها ولا تدع مجالا لإفساد هيبتها كعروس وجمالها فيه، إلا أن هناك بعض المواقف قد تحدث تفقد العروس جمال ذلك اليوم.