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اقتصاد

مؤسسة الحبوب السعودية تطلب 715 ألف طن قمح

الخميس 20/فبراير/2020 - 11:42 ص
صدى البلد
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رويترز

قالت المؤسسة السعودية العامة للحبوب يوم الخميس، إنها تطلب شراء 715 ألف طن من القمح في مناقصة.

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