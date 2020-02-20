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الخميس 20 فبراير 2020 - 52 : 11 ص
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اقتصاد
مؤسسة الحبوب السعودية تطلب 715 ألف طن قمح
الخميس 20/فبراير/2020 - 11:42 ص
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رويترز
قالت المؤسسة السعودية العامة للحبوب يوم الخميس، إنها تطلب شراء 715 ألف طن من القمح في مناقصة.
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الكلمات المفتاحية
مال واعمال
قمح
السعودية
اقتصاد
اخبار الاقتصاد
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