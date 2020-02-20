بدون أدوية.. نوع مهمل من الخضروات يحارب الكوليسترول

فوائد عديدة لتناول كرنب السلطة فهو يحتوى على العديد من الفيتامينات مثل K والمغنيسيوم والمنغنيز الذي يساعد في خفض ضغط الدم ويقلل الالتهاب.
وفقا لموقع بولد سكاى الهندى يساعد تناول الكرنب على تعزيز صحة القلب وخفض ضغط الدم ويقلل الالتهاب ويحسن تدفق الدم ويمنع تراكم الدهون في الشرايين.
ويعد كرنب السلطة غني بالمركبات الفينولية مثل الانثوسيانين التي تساعد في محاربة أضرار الجذور الحرة المسؤولة عن تطور السرطان، وبالتالي تعزيز قوة العظام ومنع خطر هشاشة العظام.
يساعد تناول الكرنب سلطة فى الحفاظ على صحة العين و مستويات عالية من اللوتين وزياكسانثين، وإذا كنت تبحث عن إنقاص الوزن ويمكن أن يساعد محتوى البوتاسيوم العالي في كرنب السلطة في خفض ضغط الدم المرتفع..