«اتصالات مصر» تتصدر تقارير قياسات جودة خدمات المحمول

تأكيدا على شعارها الرئيسي -أقوى شبكة في مصر- تستمر شركة اتصالات مصر في تحقيق أعلى معدلات لقياس جودة الخدمات المقدمة للجمهور-صوت ونقل بيانات-، وهو ما توضحه تقارير جودة الخدمات الصادرة عن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات.

وبحسب تقارير الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات الأخيرة كانت اتصالات مصر الشركة الأكثر التزاما بمعايير جودة الخدمة، حيث جاءت شركة اتصالات مصر في المركز الاول، وهو ما يمثل اعلى معدلات جودة خدمة مقدمة للجمهور في السوق المصري.

وأثبتت التقارير الأخيرة الصادرة عن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات تفوق شركة اتصالات مصر على منافسيها في تحقيق أعلى معدل آداء من حيث جودة الخدمات المقدمة للعملاء، وتؤكد اتصالات مصر، أن النتائج التي أظهرتها تقارير جهاز تنظيم الاتصالات الأخيرة، تعد تأكيدًا على رسالتها الرئيسية كأقوى شبكة في مصر، والتي تعمل على تحقيقها منذ دخولها للسوق المصري، وذلك من خلال ضخ استثمارات تتجاوز 4 مليارات جنيه سنويًا لرفع وتطوير كفاءة الشبكة، بما يحقق أعلى معدل رضاء للعملاء.

وبحسب جهاز تنظيم الاتصالات تم تقييم جودة الخدمة للصوت والبيانات وفقا لعدد من المعايير العالمية المتعارف عليها لجودة الخدمة؛ حيث تم تقييم جودة الخدمات الصوتية وفقا لمعايير عديدة أهمها قياس معدل عدم بدء المكالمات، ومعدل انقطاع المكالمات، وجودة الصوت؛ فيما تم تقييم جودة اختبارات خدمات البيانات للمحمول وفقا لمعايير أهمها سرعة تنزيل البيانات وتحميلها، وهي المعايير التي تفوقت فيها شركة اتصالات مصر على كافة منافسيها وفقًا لمحددات التراخيص الممنوحة لكل شركات المحمول العاملة في السوق المصري.

وخصصت شركة اتصالات مصر نحو 4.5 مليار جنيه استثمارات لعام 2020 بهدف تحسين خدمات الصوت ونقل البيانات وخدمات القيمة المضافة والخدمات الرقمية، وذلك لتلبية حجم الطلب والنمو المتزايد من قبل عملاء الشركة.

تجدر الإشارة إلى أن المركز القومى لمراقبة جودة خدمات الاتصالات -التابع للجهاز القومى لتنظيم الاتصالات-، أصدر تقريره لنتائج القياسات لشهر ديسمبر لجودة خدمات الصوت والانترنت المقدمة من شركات الاتصالات العاملة فى مصر؛ وذلك فى إطار حرص وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على تحسين جودة خدمات الاتصالات المقدمة للمواطنين. وتم اجراء اختبارات جودة الخدمة خلال الشهر لما يقرب من 24000 كيلو متر من المناطق المأهولة بالسكان في جمهورية مصر العربية والمقسمة إلى ما يقرب من 81 مدينة وحى.