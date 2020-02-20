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الصحة العالمية: 9 حالات مصابة بفيروس كورونا بالإمارات وحالة واحدة فى مصر.. فيديو

الخميس 20/فبراير/2020 - 12:47 م
الصحه العالمية
الصحه العالمية
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ريهام فيكتور

قال الدكتور أحمد المنظرى، المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية للشرق الأوسط، إن هناك 10 حالات بفيروس كورونا بمنطقة الشرق المتوسط حتى الآن.


وأضاف الدكتور أحمد المنظرى، خلال حواره ببرنامج "8 الصبح" المذاع على فضائية dmc، أنه تم تأكيد جميع الحالات فى إقليم شرق المتوسط، وهي 9 حالات من دولة الإمارات العربية المتحدة وحالة واحدة فى مصر.


وأوضح المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق الأوسط أن عددا من هذه الحالات تماثلت للشفاء، وخرجت إلى المجتمع، وعدد آخر من هذه الحالات لا يزال موجودا فى المستشفى تحت الرعاية الطبية الدقيقة.


وتابع المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق الأوسط أنه لم تسجل حتى الآن أي حالة وفاة بفيروس كورونا فى منطقة الشرق الأوسط، مشيرا إلى أنه منذ اليوم الأول للإعلان عن هذه الفاشية تم التواصل من قبل المختصين فى المكتب الإقليمي لشرق المتوسط مع الجهات المختصة فى جميع دول الإقليم.


وأكد أنه تم التعرف على جميع على الاحتياجات الأساسية  للمستشفيات والمطارات من حيث الكوادر البشرية وتدريبها على هذا النوع من الأمراض وتوفير المستلزمات الطبية من أجهزة ومعدات، منوها إلى أنه تم توفير معظم هذه الاحتياجات بالفعل.

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