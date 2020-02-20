أحمد السبكي: القرارات السياسية سببا فى تحقيق حلم التأمين الصحي الشامل على أرض الواقع

ثمن الدكتور أحمد السبكي، مساعد وزير الصحة والسكان الشئون الرقابة والمتابعة، مدير مشروع التأمين الصحي الشامل، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية، كافة الجهود المبذوله من أجل إنجاح منظومة التأمين الصحي الشامل، والتي كانت حلم ويتحقق علي ارض الواقع.





وقال أحمد السبكي، أن التوعية المستمره في كل المجالات، والعمل الجاد، والقرارات السياسيه الواضحة، كانت سببا واضحا في نجاح منظومة التأمين الصحي الشامل، مُضيفا أن القيادة السياسية تولي أهمية كبيرة للتغطية الصحية الشاملة.





وجاء ذلك خلال مؤتمر مبادرة 100 مليون صحه، وصحه المرأة، وغيرها من المبادرات والتي تمثل في اصدار التأمين الصحي الشامل.





ويعقد الـمؤتمر الأول للتغطية الصحية الشاملة صحتك أمانك، فبراير 2020، اليوم الخميس، بمركز تدريب الأمير فاطمة للتعليم الطبي المهني.





ويناقش المؤتمر دور التحول الرقمي في تطوير المنظومة الصحية، وطب الأسرة وأهميته في منظومة التأمين الصحي الشامل.







