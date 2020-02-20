علاقة محرمة تقود سائق الشرقية لحبل المشنقة.. المتهم: قتلته ودفنته في مزرعة انتقاما لشرف عمي

"قتلته وغسلت عاري بإيدي، لأن صديقي مارعاش العيش والملح فكان لازم إني أعلمه الأدب واستغليت إجازة عيد الفطر ونفذت الجريمة".. بهذه الكلمات وقف المتهم بقتل صديقه عامل بمزرعة أمام النيابة العامة يروي تفاصيل جريمته التي نفذها.





وأكد "أ ه" 23 سنة سائق ومقيم بإحدى قرى مركز بلبيس بمحافظة الشرقية أن صديقه استغل قربه منه وارتبط بعلاقة آثمة بزوجة عمه، يضيف: "وعندما استمعت إلى المكالمات الهاتفية بين المجني عليه وزوجة عمي ثار الدم في عروقي وقررت الأنتقام منه وتأديبه".

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واستكمل المتهم حديثه قائلا: "يوم الحادث وخلال أجازة عيد الفطر أتصلت بالمجني عليه وأتفقنا علي اللقاء بمزرعة عمي وقمت بوضع عقاقير منومة في العصير وقدمته للمجنى عليه،وقمت بضربة بشومة على رأسه وطعنتة، ودفنته بحفرة بالمزرعة".





وأضاف المتهم انه كان يظن ان جريمته لن تنكشف وأنه بعيدا كل البعد عن أعين رجال الشرطة ولكن يقظتهم قادة يد العدالة اليه وتم تحرير محضر بالواقعة.





من جانبها قررت محكمة جنايات الزقازيق برئاسة المستشار أحمد سليمان الجمل ،اليوم ، الإعدام شنقا للسائق المتهم بقتل صديقه في إجازة عيد الفطر الماضي، لارتباطه بعلاقة محرمة بزوجة عمه وكانت هيئة المحكمة قد أحالت أوراق المتهم لفضيلة مفتي الديار المصرية لاستطلاع الرأي الشرعي، وحددت جلسة اليوم للنطق بالحكم .





تعود أحداث الواقعة عندما تلقى مدير أمن الشرقية، إخطارا يفيد ورود بلاغا من "ر ع " ربة منزل مقيمة عزبة تابعة لقرية الكتيبة، باختفاء شقيقها "ك" 26 سنة عامل بمزرعة، من يوم عيد الفطر.





وعلي الفور تم تشكيل فريق بحث علي أعلي مستوي مكون من رجل البحث الجنائي ومباحث مركز بلبيس والأمن العام وبالفحص تبين أن أخر مشاهدة للمجنى عليه كان برفقة" أ ه م" 23 سنة سائق، حيث تربطهما علاقة صداقة.





وكشفت التحقيقات قيام السائق،بوضع عقاقير منومة فى عصير وقدمه للمجنى عليه، أثناء تواجده معه داخل المزرعة، وقتله بضربة بشومة على رأسه وطعنات، ودفنه بحفرة بمزرعة عمه، ثأرا لكرامه عمه، بعد علمه بوجود مكالمات هاتفية بينه وبين زوجة عمه.





وتم ضبط المتهم والذى أقر بارتكاب الواقعة، بسبب علاقة محرمة بين المجنى عليه وزوجة عمه، وتم تحرير محضر رقم 43871 لسنة 2019 جنايات مركز شرطة بلبيس.





فيما قررت النيابة العامة إحاله المتهم إلي محكمة جنايات الزقازيق التي أصدرت حكمها المتقدم علي المتهم بالإعدام شنقا.