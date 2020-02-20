AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

قبل ذبحها وبيعها.. إعدام رأس ماشية مصابة بالسل في المنيا

الخميس 20/فبراير/2020 - 12:50 م
لحوم فاسدة
لحوم فاسدة
Advertisements
أيمن رياض
أعلنت الوحدة المحلية لمركز ملوي بالمنيا، عن إعدام رأس ماشية غير صالحة للاستهلاك الآدمي قبل تداولها وبيعها للمواطنين بالأسواق، وذلك خلال حملة تفتيشية مكبرة ، نظمتها الوحدة المحلية بالتعاون مع إدارة التموين، ومباحث التموين، والصحة والطب البيطري، والجهات المعنية.

يأتي ذلك تنفيذًا لتكليفات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، بتكثيف الحملات الرقابية على أماكن عرض وبيع اللحوم والأسواق، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية لكل من تسول له نفسه بالمتاجرة بصحة المواطنين.

اقرأ أيضا:

أوضح اللواء وجدي زقزوق رئيس المركز، أنه تم خلال الحملة ضبط ومصادرة احدي رؤوس الماشية ،تزن 350 كجم ، حيث تبين بالكشف عليها انها مصابة بمرض السُل، وقرر اللجنة باتخاذ الإجراءات القانونية من خلال التحفظ عليها واعدامها بمعرفة الجهات المختصة.


أكد الدكتور محمد عثمان مدير الطب البيطري، أن الحملات الرقابية مستمرة، للحد من ترويج السلع مجهولة المصدر، وتأمين الأغذية للمواطنين، وللوقوف على مدى صلاحية المنتجات المعروضة، بهدف تشديد الرقابة على أسواق عرض وبيع اللحوم، والقضاء على الغش التجاري حرصا على الصالح العام.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

إعدام ٦ أطنان أعلاف ولحوم ومواد غذائية منتهية الصلاحية بالبحيرة

بيطرى أسوان يكثف حملاته الرقابية على منافذ بيع وتداول اللحوم والدواجن ومنتجاتها.. صور

محافظ أسيوط: استمرار شن الحملات الرقابية لضبط الأسواق

تحصين 96 ألف رأس ماشية ضد الحمى القلاعية والوادي المتصدع بالفيوم

إعدام 50 طن مواد غذائية غير صالحة للاستهلاك بمغاغة بالمنيا

مصادرة 249 كيلو لحوم بلدية غير صالحة للاستهلاك بالمنيا

ترشيحاتنا

لرفع معدل حرق الدهون.. 3 حيل مذهلة لتنحيف البطن والأرداف

موعد مباراة السوبر المصري بين الأهلي والزمالك والقنوات الناقلة

كان محبا لعمله ومخلصا له.. ابنة صلاح رشوان تبكي على الهواء ..شاهد

خاص.. صور تكشف تأجير محمد رمضان كومبارسات في واقعة مطعم البرنس

تعرف على آخر ما يفعله فايلر قبل مواجهة الزمالك في السوبر

ليفربول يتحرك نحو الصفقة الأغلى في تاريخه

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تخفيض جديد في أسعار نيسان nissan في مصر.. صور

سيدة الرشاقة.. معلومات لا تعرفها عن مقبرة الملكة نفرتاري في الأقصر.. صور

بمقدم 60 ألف جنيه.. عروض تقسيط على سوزوكي التو 2020 suzuki alto .. صور