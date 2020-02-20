قبل ذبحها وبيعها.. إعدام رأس ماشية مصابة بالسل في المنيا

أعلنت الوحدة المحلية لمركز ملوي بالمنيا، عن إعدام رأس ماشية غير صالحة للاستهلاك الآدمي قبل تداولها وبيعها للمواطنين بالأسواق، وذلك خلال حملة تفتيشية مكبرة ، نظمتها الوحدة المحلية بالتعاون مع إدارة التموين، ومباحث التموين، والصحة والطب البيطري، والجهات المعنية.





يأتي ذلك تنفيذًا لتكليفات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، بتكثيف الحملات الرقابية على أماكن عرض وبيع اللحوم والأسواق، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية لكل من تسول له نفسه بالمتاجرة بصحة المواطنين.

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أوضح اللواء وجدي زقزوق رئيس المركز، أنه تم خلال الحملة ضبط ومصادرة احدي رؤوس الماشية ،تزن 350 كجم ، حيث تبين بالكشف عليها انها مصابة بمرض السُل، وقرر اللجنة باتخاذ الإجراءات القانونية من خلال التحفظ عليها واعدامها بمعرفة الجهات المختصة.





أكد الدكتور محمد عثمان مدير الطب البيطري، أن الحملات الرقابية مستمرة، للحد من ترويج السلع مجهولة المصدر، وتأمين الأغذية للمواطنين، وللوقوف على مدى صلاحية المنتجات المعروضة، بهدف تشديد الرقابة على أسواق عرض وبيع اللحوم، والقضاء على الغش التجاري حرصا على الصالح العام.