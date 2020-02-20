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أخبار العالم

مسئولة أوروبية تطالب تركيا بوقف استهداف المدافعين عن حقوق الإنسان

الخميس 20/فبراير/2020 - 12:37 م
صدى البلد
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أ ش أ
طالبت مفوضة مجلس أوروبا لحقوق الإنسان دنيا مياتوفيتش، السلطات التركية باستعادة الاستقلال القضائي ووقف ممارسة استهداف المدافعين عن حقوق الإنسان والمحامين والصحفيين وإسكاتهم باستخدام الإجراءات الإدارية والقضائية.
وذكرت وكالة الأنباء القبرصية (سي إن إيه) اليوم /الخميس/ أن مياتوفيتش استندت في دعواتها، إلى زيارتها لتركيا في يوليو 2019، وفق تقرير قدمته لمجلس أوروبا.
ورأت مياتوفيتش أن التدابير التي اتخذتها السلطات التركية في أعقاب حالة الطوارئ خلفت عواقب وخيمة على استقلال القضاء ونزاهته وهددت سيادة القانون وحقوق الإنسان.
وأوصت مياتوفيتش بإجراء مراجعة كاملة للتشريعات الجنائية في ضوء التوجيه الواضح الذي قدمته بالفعل هيئات مجلس أوروبا إلى تركيا على مر السنين.
وأكدت المفوضة الأوروبية أن التدابير المتخذة لا تتوافق مع الاحتياجات الحالية والمستقبلية، والتي تتطلب استجابة أكثر شمولًا وحزمًا.
وأشارت إلى أهمية منظمات المجتمع المدني والمدافعين عن حقوق الإنسان في المجتمع الديمقراطي، والتي قالت إنها تشعر بالقلق من البيئة العدائية ضدها.
وتابعت قائلا: "إن المحامين قد تأثروا كمدافعين عن حقوق الإنسان وجزء لا يتجزأ من العملية القضائية التي تضمن الحق في محاكمة عادلة"، مطالبة السلطات التركية برفع القيود المفروضة على حقوق الدفاع الإجرائية التي تم اعتمادها خلال حالة الطوارئ، والسماح للمحامين بالعمل بحرية وأمان.
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