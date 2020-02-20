محافظ الشرقية يٌكرم الطلاب المتفوقين رياضيا

كرم الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، الطلاب المتفوقين رياضيا بمرحلتي التعليم الاعدادي والثانوي بمنحهم شهادات تقدير لفوزهم بالمراكز الاولي في العاب ( الهوكي - السله - القوي) والبالغ عددهم 23 لاعب ولاعبه وذلك في بطوله المدارس الرياضيه المجمعة علي مستوي الجمهورية.





والتي اقيمت بمحافظه الوادي الجديد فى الفترة من 1 الي 4 فبراير الجارى بمشاركه وفود محافظات القاهرة والإسكندرية والمنوفية والقليوبية والشرقية وبور سعيد والمنيا وبنى سويف وأسيوط وسوهاج الجيزة والأقصر وأسوان والفيوم بإجمالي 650 فردًا "مدرب ومشرف وطلبة وطالبات" وجرت المنافسة على ألعاب كرة القدم والسلة والهوكي وألعاب القوى.