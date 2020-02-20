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محافظات

محافظ الشرقية يٌكرم الطلاب المتفوقين رياضيا

الخميس 20/فبراير/2020 - 12:45 م
الدكتور ممدوح غراب
الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية
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محمد الطحاوي

كرم الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، الطلاب المتفوقين رياضيا بمرحلتي التعليم الاعدادي والثانوي بمنحهم شهادات تقدير لفوزهم بالمراكز الاولي في العاب ( الهوكي - السله - القوي) والبالغ عددهم 23 لاعب ولاعبه وذلك في بطوله المدارس الرياضيه المجمعة علي مستوي الجمهورية.


والتي اقيمت بمحافظه الوادي الجديد فى الفترة من 1 الي 4 فبراير الجارى بمشاركه وفود محافظات القاهرة والإسكندرية والمنوفية والقليوبية والشرقية وبور سعيد والمنيا وبنى سويف وأسيوط وسوهاج الجيزة والأقصر وأسوان والفيوم بإجمالي 650 فردًا "مدرب ومشرف وطلبة وطالبات" وجرت المنافسة على ألعاب كرة القدم والسلة والهوكي وألعاب القوى.

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كما قام المحافظ بتكريم الطلاب المتفوقين بمدارس التربيه الفكريه والبالغ عددهم 3 لحصولهم علي الميداليات الذهبيه والفضية في بطوله الاقليم لالعاب القوي.


وأهدي محافظ الشرقيه الاستاذ رمضان عبد الحميد وكيل اول وزاره التربيه والتعليم والقيادات التعليمية والمشرفين والمدربين الرياضيين وموجهي التربيه والتعليم شهادات تقدير تكريما لدورهم في تهيئة الأجواء المناسبة للطلاب لحصد الميداليات والفوز بالبطولات المشاركين فيها ، وذلك فى احتفالية اقيمت بقاعة الاجتماعات بالديوان العام وعددا من نواب البرلمان.


وأشاد المحافظ، بالمستوى المتميز للطلاب المتفوقين رياضيا من أبناء المحافظة لحصد البطولات وتحقيق المراكز الأولى على مستوى الجمهورية، مؤكدا أن العقل السليم في الجسم السليم .


وقدم محافظ الشرقية، الشكر لوكيل وزاره التربيه والتعليم والمدربين والمشرفين الرياضيين لدورهم في تجهيز الطلاب بدنيًا وفنيًا ونفسيًا للمشاركة في البطولات وإحراز المراكز الاولي.

محافظ الشرقية يٌكرم الطلاب المتفوقين رياضيا
محافظ الشرقية يٌكرم الطلاب المتفوقين رياضيا
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