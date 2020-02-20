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محافظات

حق الشعب..إزالة واسترداد 1811 حالة تعد على أملاك الدولة في المنيا

الخميس 20/فبراير/2020 - 12:44 م
استرداد أراضي الدولة
استرداد أراضي الدولة
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أيمن رياض
قال اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، إنه تم إزالة واسترداد 1811 حالة خلال تنفيذ الموجة الخامسة عشر من حملات استرداد أراضي الدولة وحفظ "حق الشعب"، وذلك في إطار تنفيذ تكليفات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، بعدم التهاون في أملاك الدولة والتصدي بكل حسم لأي شكل من أشكال التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية وإنهاء هذه الظاهرة بشكل كامل، بالتنسيق بين كافة أجهزة الدولة.

وأضاف المحافظ، أنه تم إزالة واسترداد 1811 حالة تعد بجميع مراكز ومدن المحافظة، منها 1628 حالة إزالة تعدي بالبناء بإجمالي مساحة 103364 مترا مربعا، و183 حالة إزالة زراعة على مساحة 9942 فدانا و5 قيراط، وذلك بالتعاون مع مديرية الامن والجهات المعنية.


وأشار المحافظ إلي استمرار تلك الحملات للقضاء على كافة أشكال التعدي على أملاك الدولة واستعادة حق الشعب، وأنه لن يقبل بأي تهاون في تنفيذ القانون، موجهًا رؤساء المراكز بالتصدي بكل حسم وردع المخالفين وكل من تسول له نفسه مخالفة القانون، واسترداد أراضي أملاك الدولة من المتعدين عليها، وإزالة كافة التعديات.


وتستهدف الموجة الخامسة عشر من حملات استرداد أراضي الدولة حالات التعدي على الأراضي أملاك الدولة التي لا يجوز تقنينها وعليها أوضاع ومنفعة عامة للدولة، والحالات التي لم تتقدم بطلبhttp://tempuri.org/tempuri.htmlات تقنين لإبقاء الوضع على ما هو عليه وطلبات تقنين وضع اليد التي لم تستكمل الإجراءات، وأراضي تقنين وضع اليد التي لم يسدد عنها رسوم اذونات الفحص أو المعاينة، والحالات التي أقرت لجان البت بعدم انطباق شروط التقنين عليها وأنها غير قابلة للتقنين، مع التأكيد على أن جميع الحالات التي سيتم إزالتها لا تشمل المباني المأهولة بالسكان

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