حق الشعب..إزالة واسترداد 1811 حالة تعد على أملاك الدولة في المنيا

قال اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، إنه تم إزالة واسترداد 1811 حالة خلال تنفيذ الموجة الخامسة عشر من حملات استرداد أراضي الدولة وحفظ

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حق الشعب"، وذلك في إطار تنفيذ تكليفات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، بعدم التهاون في أملاك الدولة والتصدي بكل حسم لأي شكل من أشكال التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية وإنهاء هذه الظاهرة بشكل كامل، بالتنسيق بين كافة أجهزة الدولة.