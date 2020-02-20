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أخبار العالم

اليونان ترفض ادعاءات أردوغان عن قبولها انتهاكات تركيا في شرق المتوسط

الخميس 20/فبراير/2020 - 12:36 م
صدى البلد
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أ ش أ
رفضت السلطات اليونانية بشدة إدعاءات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بأن أثينا قبلت الوضع الراهن الذي تريده تركيا في منطقة شرق البحر المتوسط، مؤكدة أنها لم تقم بذلك قط؛ بل أدانت أيضا التحركات التركية غير القانونية في المنطقة.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارحية اليونانية ألكساندروس جينيماتاس- في تصريحات نقلتها صحيفة (كاثيميريني) اليونانية- "كما كررنا مرارًا، فإن الإجراءات غير القانونية لا تؤدي إلى أي أثر قانوني".
واستنكر المتحدث التحركات التركية التي تواصل تقويض الأمن والسلم في المنطقة، مما يختلق- إلى جانب أشياء أخرى- ذرائع لخرق الحظر المفروض على توريد الأسلحة في ليبيا، ولانتهاك الحقوق السيادية للبلاد في المنطقة.
وكان أردوغان قد قال، أمس الأربعاء، إن موقف أنقرة الحازم قاد باقي الدول في المنطقة، وبالأخص اليونان، إلى قبول الوضع الراهن الذي تريده تركيا في منطقة شرق المتوسط، مشددًا على أن الأوروبيين لا يتمتعون باختصاص قضائي في المنطقة.
وقال إنه قام بشراء سفينة حفر بحرية ثالثة ستصل تركيا الشهر المقبل لتبدأ أعمال الحفر خلال العام الجاري، دون أن يحدد موقع الحفر.
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