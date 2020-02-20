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محافظات

رفع 23 ألفا و700 طن مخلفات بناء من المداخل الرئيسية لمدينة الزقازيق

الخميس 20/فبراير/2020 - 12:44 م
مخلفات البناء
مخلفات البناء
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محمد الطحاوي

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية أنه تم الانتهاء من رفع 23 ألف و 700 طن مخلفات بناء بواقع 626 نقله ونقلها للمدفن الصحي بالخطارة لتوسعة الطريق لإعادة الوجه الجمالي والحضاري لمداخل مدينة الزقازيق وخلق جو بيئي وصحي آمن للمواطنين .


وأوضح المحافظ أنه تم تشكيل لجنه برئاسة السكرتير العام المساعد وعضوية مديري إدارات ( التفتيش المالي والإداري - المتابعة الميدانية - النظافه) بالديوان العام لمتابعة أعمال رفع مخلفات البناء من علي جانبي الطرق الرئيسيه ومداخل مدينه الزقازيق حيث بدأت تلك الاعمال نهاية الشهر الماضي للبدء في رفع 50 ألف طن مخلفات بناء ونقلها الي المدفن الصحي بالخطارة من خلال التعاقد مع احدي الشركات المتخصصه في هذا المجال .


ومن جانبه اشار المهندس محمد الصافي السكرتير العام المساعد لمحافظة الشرقية أنه منذ بداية الأعمال وحتى الآن تم رفع 5000 طن مخلفات مباني بواقع 134 نقله من علي جانبي طريق المنصورة، ورفع 3250 طن بواقع 85 طن من علي جانبي طريق الشوبك / أبو حماد ورفع 12360 طن بمعدل 325 نقله من علي جانبي طريق الأحرار وأسفل كوبري شرويدة ورفع 3100 طن مخلفات مباني بمنطقه الجمباز بمعدل 82 نقله ونقلها للمدفن الصحي بالخطاره لتوسعة الطريق ولاعادة الوجه الجمالي والحضاري لمداخل مدينة الزقازيق.


واضاف السكرتير العام المساعد انه تم التاكيد علي الشركة المسند لها رفع مخلفات المباني مع علي جانبي الطرق الرئيسية بمداخل مدينة الزقازيق الإلتزام بالمدة الزمنية المحددة وهي شهرين منذ بدء الاعمال طبقًا للتعاقد ، وذلك تنفيذًا لخطة محافظة الشرقية للتخلص من مخلفات المباني من علي جانبي الطرق الرئيسية ونقلها للمدفن الصحى بالخطارة.


وأشار المحافظ الي انه من المقرر ان يتم استكمال رفع مخلفات المباني مع علي جانبي طرق ( العصلوجي - علاء الدين - تل حوين - الطريق الدائري) وحتي الانتهاء من رفع 50 الف طن مخلفات مباني وذلك لإستكمال خطة تطوير وتجميل مدينة الزقازيق واعادة الوجه الجمالي والحضاري لمداخل العاصمة.

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