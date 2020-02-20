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مرأة

أحلى من المطاعم.. طريقة سريعة لتحضير فاهيتا الدجاج

الخميس 20/فبراير/2020 - 02:20 م
فاهيتا
فاهيتا
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لمياء الياسين
فاهيتا الدجاج من الأطباق الشهية التى يقبل عليها الكثيرون، إليك وصفة سريعة لتحضيرها على طريقة الشيف إلهام فتحى.

المقادير لتحضير الفاهيتا:

400 جرام مشروم
فليفلة خضراء
1/2 كيلو صدور دجاج
بصلة
1 كوسة حجم كبير
فليفلة حمراء
بهارات شاورما
3 أرغفة خبز صاج
3 ملعقة صغيرة زيت نباتي
بهارات دجاج
ملح وفلفل حسب الرغبة

طريقة تحضير الفاهيتا

فى مقلاة على النار قطعى الدجاج والخضار شرائح  وضعى البصل والفلفل بالوانه والكوسا وقومى بالتقليب جيدا وضيفى المشروم وأعيدى التقليب.
فى نفس المقلاة على النار ضعى الدجاج بالتدريج وضيفى الملح والبهارات وقومى بالتقليب حتى تمام النضج.
ضيفى الخضار وقلبى المزيج معا ثم ارفعيهم من على النار.
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