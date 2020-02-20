أحلى من المطاعم.. طريقة سريعة لتحضير فاهيتا الدجاج

فاهيتا الدجاج من الأطباق الشهية التى يقبل عليها الكثيرون، إليك وصفة سريعة لتحضيرها على طريقة الشيف إلهام فتحى.





المقادير لتحضير الفاهيتا:400 جرام مشرومفليفلة خضراء1/2 كيلو صدور دجاجبصلة1 كوسة حجم كبيرفليفلة حمراءبهارات شاورما3 أرغفة خبز صاج3 ملعقة صغيرة زيت نباتيبهارات دجاجملح وفلفل حسب الرغبةطريقة تحضير الفاهيتافى مقلاة على النار قطعى الدجاج والخضار شرائح وضعى البصل والفلفل بالوانه والكوسا وقومى بالتقليب جيدا وضيفى المشروم وأعيدى التقليب.فى نفس المقلاة على النار ضعى الدجاج بالتدريج وضيفى الملح والبهارات وقومى بالتقليب حتى تمام النضج.ضيفى الخضار وقلبى المزيج معا ثم ارفعيهم من على النار.