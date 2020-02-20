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اقتصاد

غرفة التجارة البيلاروسية: مهتمون بالاستثمار في السوق المصرية

الخميس 20/فبراير/2020 - 01:05 م
صدى البلد
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ولاء عبد الكريم
قال فلاديمير أولاكوفيتش، رئيس اتحاد غرف التجارة والصناعة البيلاروسية ان هناك اهتماما كبيرا من الجانب البيلاروسي للاستثمار في السوق المصري حيث يضم الوفد البيلاروسي الذي يزور مصر حاليًا عددا كبيرا من ممثلي كبريات الشركات البيلاروسية في مختلف المجالات، فضلا عن مسؤولين حكوميين فى كافة مجالات التعاون مع مصر .

ودعا اولاكوفيتش الشركات المصرية الى زيارة العاصمة مينسك والمشاركة فى المعارض المتخصصة التى ينظمها الاتحاد ، بما يسهم فى تحقيق انسياب فى حركة التبادل التجارى والاستثمارات المشتركة .

 من جانبه أضاف الدكتور أحمد كيلاني، رئيس الجانب المصري بمجلس الأعمال المصري البيلاروسي المشترك أن التعاون المشترك بين مصر وبيلاروسيا مدفوع بالدعم السياسي من زعيمي البلدين الذي ساهم في الارتقاء بمعدلات التبادل التجاري بين البلدين، فضلًا عن زيادة الاستثمارات المشتركة التي تتركز في نحو 19 مشروعا مشتركا في مختلف مجالات الصناعة والتعليم والعلوم، مشيرًا إلى أن هناك فرص واعدة للتعاون بين البلدين في شتى المجالات وخاصةً انتاج الجرارات والالات الزراعية والصناعات التعدينية ووسائل النقل والديزل، وصناعة الأدوية ومستحضرات التجميل. 

وأشار كيلاني خلال اجتماع مجلس الاعمال المصرى البيلاروسي اليوم الخميس  الي ان التعاون الحالي بين البلدين يمثل نموذجا جيدا يجب تعزيزه من قبل القطاع الخاص حيث تسعى مصر لتذليل كافة العقبات التي قد تواجه المستثمرين البيلاروس في مصر.

 وقال  فيتالي فوفك، رئيس شركة ماز للشاحنات والاتوبيسات ورئيس الجانب البيلاروسي بمجلس الأعمال المشترك ان المجلس يقوم بدور محوري في تطوير العلاقات الاقتصادية بين البلدين حيث تتمتع مصر وبيلاروسيا بعلاقات وثيقة تمتد لتاريخ طويل من العمل المشترك، مشيرا الي ان بيلاروسيا تنظم العديد من الفعاليات والمعارض السنوية لتعزيز التعاون مع مصر في كافة المجالات. 

وأوضح فوفك ان التعاون القائم بين البلدين يتضمن التعاون في مجال التصنيع الزراعي  والآلات والمعدات فضلًا عن التعاون التجاري، مشيرا الي ان بيلاروسيا تسعي حاليا لإقامة منطقة صناعية بيلاروسية على الأراضي المصرية الأمر الذي سيسهم في احداث نقلة نوعية لمستوى التعاون الاقتصادي والاستثماري بين مصر وبيلاروسيا.

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