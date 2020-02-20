الين يتراجع لأدنى مستوى في 10 أشهر مع صعود الدولار





تراجع الين الياباني إلى أدنى مستوى في 10 أشهر ، مواصلا هبوطه من الجلسة السابقة التي شهدت هبوط العملة عن مستوى فني رئيسي أمام الدولار الذي يزداد قوة.





وأثارت أنباء اقتصادية سيئة من اليابان حديثا عن أن البلاد دخلت في ركود بالفعل وتخلت صناديق يابانية عن أصول محلية لصالح الأسهم الأمريكية والذهب.





وألحق تحسن الشهية للمخاطرة في الأسواق العالمية الضرر بالين الذي ينتفع عادة عندما تمر الأسواق بصعوبات.









وواصل الين النزول إلى 111.8 مقابل الدولار، وهو أضعف مستوى منذ أبريل نيسان 2017.





وتراجع اليورو 0.1% إلى 1.07 دولار ، وارتفع الدولار 0.3% أمام اليوان الصيني ، وهبط الدولار الأسترالي إلى أدنى مستوى في 11 عامًا.