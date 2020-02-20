توقعات بارتفاع نسب الإشغال إلى 90% بعد عودة رحلات الطيران بين شرم الشيخ والأقصر

تشهد مدينة الأقصر اليوم، الخميس، وصول أولى رحلات شرم الشيخ إليها بعد إعلان وزير السياحة والآثار الدكتور خالد العنانى ذلك فى مؤتمر عقد فى مطلع الشهر الجارى فى الأقصر بحضور عدد من القيادات فى القطاع السياحي.





ويقول الخبير السياحي محمد عثمان، رئيس لجنة التسويق الثقافية بالأقصر، إن تسيير مثل هذه الرحلات هى بشرة خير للقطاع السياحى لأنه سوف يربط بين البحر الأحمر وشرم الشيخ و الأقصر مما يسبب انتعاشة سياحية فى هذه المحافظات، موجها لوزير السياحة والآثار الشكر على جهده المبذول فى تيسير هذه الرحلات.







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وأوضح "عثمان" أن هذه الرحلات سوف تربط بين السياحة الشاطئية والترفيهية والثقافية ببعضهم، مشيرا إلى أن نسب الإشغال السياحي سوف تشهد فى الفترة القادمة ارتفاعا ملحوظا يصل لأكثر من 90% فى الفنادق العائمة والثابتة بعد تسيير هذه الرحلات.



