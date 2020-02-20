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أخبار البلد

سفارة مصر بأبو ظبي توجه رسالة مهمة لمواطنيها بشأن مباراة السوبر

الخميس 20/فبراير/2020 - 12:48 م
كأس السوبر
كأس السوبر
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ميـــس رضــا
وجهت السفارة المصرية بأبوظبي مواطنيها المقيمين من أبناء الجالية المصرية بالإمارات العربية المتحدة بضرورة التعاون لإخراج مباراة السوبر المرتقبة بين فريقي الأهلي والزمالك في أبهى صورة والمرتقب انطلاقها اليوم بالعاصمة الإماراتية أبوظبي.

كما دعتهم للالتزام بكافة توجيهات الأمن الإماراتي الخاصة باتجاهات الدخول والخروج لمقر المباراة، وبما يعكس مكانة الجالية المصرية المُقيمة بدولة الإمارات، والمستوى المتميز للعلاقات بين قيادتي وشعبي الدولتين الشقيقتين.

وتتابع السفارة المصرية بأبوظبي ترتيبات مباراة السوبر المصرى لكرة القدم لموسم 2019/2018 بين فريقي الأهلي والزمالك، والتي ستقام اليوم الخميس باستاد الشيخ محمد بن زايد بالعاصمة الإماراتية، وذلك مع مسئولى مجلس أبوظبي للرياضة، الذين أكدوا استعدادهم التام لاستقبال هذا الحدث الرياضي المصري الكبير بالتنسيق مع مختلف أجهزة دولة الإمارات الشقيقة، وكذلك مع مسئولي كلٍ من اتحاد الكرة المصري وإدارة الناديين المصريين الكبيرين، وبما يُسهم في نجاح تنظيم هذه النسخة من مباراة السوبر المصري، والتي تُعتبر النسخة الرابعة التي تستضيفها العاصمة الإماراتية عقب نجاح النسخ الثلاث الماضية. 
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