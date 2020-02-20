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برلمان

خطة البرلمان تناقش الحساب الختامي لموازنة المجلس للسنة المالية 2018/ 2019

الخميس 20/فبراير/2020 - 01:15 م
مجلس النواب
مجلس النواب
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ماجدة بدوى
تناقش لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب برئاسة الدكتور حسين عيسى  فى اجتماعها الأحد القادم، متابعة توصيات اللجنة التي وردت بتقريرها العام عن الموازنة العامة للدولة والهيئات العامة الاقتصادية والهيئة القومية للإنتاج الحربي للسنة المالية 2019/2020، فيما يخص وزارتي الصحة والسكان والشباب والرياضة.

وأيضا، متابعة توصيات اللجنة التي وردت بتقريرها العام عن الموازنة العامة للدولة والهيئات العامة الاقتصادية والهيئة القومية للإنتاج الحربي للسنة المالية 2019/2020، فيما يخص وزارتي التربية والتعليم والتعليم الفني والتعليم العالي والبحث العلمي.     
            
كما تناقش اللجنة أيضا ، قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 48 لسنة 2020 بشأن الموافقة على الاتفاق بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية ألمانيا الاتحادية بشأن التعاون المالي لعام 2017، والموقع في برلين بتاريخ 19/11/2019 فى مشترك مع مكاتب لجان الخطة والموازنة، والعلاقات الخارجية، والطاقة والبيئة، والتعليم والبحث العلمي.

كما تناقش اللجنة فى اجتماعها يوم الإثنين ،حساب ختامي موازنة مجلس النواب للسنة المالية 2018/2019 وحساب ختامي إيرادات ومصروفات  قطاع الأموال والأملاك  بالعملة المحلية والعملة الدولارية  للسنة المالية 2018/2019، وذلك بحضور الدكتور محمد معيط، وزير المالية ، الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية.

لاستعراض الصورة النهائية لحساب ختامي الموازنة العامة للدولة والهيئات العامة الاقتصادية والهيئة القومية للإنتاج الحربي للسنة المالية 2018/2019.

كما تناقش اللجنة فى اجتماعها الثلاثاء ،الحصيلة والمتأخرات الضريبية للنصف الأول من العام المالي 2019/2020 وكذلك خطة المصلحة في المرحلة القادمة.
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