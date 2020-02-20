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تعليم

تكنولوجيا المعلومات بجامعة المنيا يستضيف الدفعة 14 لبرنامج بناء القدرات

الخميس 20/فبراير/2020 - 01:12 م
صدى البلد
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أيمن رياض
استضاف مركز تكنولوجيا المعلومات بجامعة المنيا برعاية من الدكتور مصطفى عبد النبي، رئيس الجامعة، الدفعة الرابعة عشر ببرنامج بناء قدرات طلاب الجامعات "InnovEgypt"، الذي نظمه بالتعاون مع مركز الإبداع التكنولوجي التابع لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ويعتبرالبرنامج أحد أهم البرامج المتخصصة في مجال الإبتكار وريادة الأعمال الموجه لطلاب الجامعات المصرية في تخصصات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وكذلك للطامحين ممن يرغبون في أن يصبحوا مبتكرين وأصحاب مشروعات في المستقبل من خلال إنشاء شركات خاصة بهم، أو من خلال تعزيز المهارات المطلوبة من قبل الشركات المحلية أو العالمية.

وصرح الدكتور مصطفى عبد النبى، أن البرنامج يهدف إلى إنشاء قاعدة من الكوادر المؤهلة من المبتكرين وأصحاب المشاريع المحتملين، وكذلك لتوعية الطلاب بأهمية حماية الابتكار وحقوق الملكية الفكرية، مضيفًا أن برنامج بناء قدرات طلاب الجامعات يُمكن الطلاب من توليد الأفكار المُبتكرة من خلال تقديم المفاهيم والتطبيق العلمي التفاعلي.


وأوضح الدكتور عصام الدين فرحات، المدير التنفيذى للمعلومات بالجامعة، أن هذا البرنامج يهدف إلى توفير تعليم وتدريب متميز في مجال الإبداع وريادة الأعمال لطلاب الجامعات في تخصصات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، لافتًا إلى أنه حضر البرنامج  79 متدرب من طلاب جامعة المنيا، وكذلك بعض الطلاب من أبناء محافظة المنيا بالجامعات الأخرى، وقد قدمت الجامعة كافة التسهيلات لإنجاح البرنامج من توفير قاعات تدريب مجهزة واستضافة للمتدربين.

 

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