تكنولوجيا المعلومات بجامعة المنيا يستضيف الدفعة 14 لبرنامج بناء القدرات

وصرح الدكتور مصطفى عبد النبى، أن البرنامج يهدف إلى إنشاء قاعدة من الكوادر المؤهلة من المبتكرين وأصحاب المشاريع المحتملين، وكذلك لتوعية الطلاب بأهمية حماية الابتكار وحقوق الملكية الفكرية، مضيفًا أن برنامج بناء قدرات طلاب الجامعات يُمكن الطلاب من توليد الأفكار المُبتكرة من خلال تقديم المفاهيم والتطبيق العلمي التفاعلي.
وأوضح الدكتور عصام الدين فرحات، المدير التنفيذى للمعلومات بالجامعة، أن هذا البرنامج يهدف إلى توفير تعليم وتدريب متميز في مجال الإبداع وريادة الأعمال لطلاب الجامعات في تخصصات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، لافتًا إلى أنه حضر البرنامج 79 متدرب من طلاب جامعة المنيا، وكذلك بعض الطلاب من أبناء محافظة المنيا بالجامعات الأخرى، وقد قدمت الجامعة كافة التسهيلات لإنجاح البرنامج من توفير قاعات تدريب مجهزة واستضافة للمتدربين.
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