طالبات سيوة يستقبلن محافظ مطروح بالزي السيوي.. فيديو وصور

تفقد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح خلال زيارته الميدانية لواحة سيوة، عددًا من المدارس لمتابعة انتظام العملية التعليمية.





وتفقد مدرسة الرمل الإعدادية المشتركة، يرافقه اللواء وفائي الحصيوي، رئيس مدينة سيوة، والدكتور سمير النيلي، وكيل وزارة التربية والتعليم، وعدد من مشايخ سيوة مع استقبال عدد من الطالبات له بالزي السيوي.





وتابع طابور الصباح والاستماع للاذاعة المدرسية التى تناولت موضوع الشهيد في سبيل الله من أجل الوطن، وعظمة مكانته عند الله والمجتمع.





وأشاد محافظ مطر وح بمستوى الطلاب خلال الإلقاء وتلاوة القرآن والأناشيد والقصائد الشعرية والأغاني الوطنية ومكافاة المتميزين منهم، مع وعده بتكريم أول 5 طلاب وخمس طالبات مع تحفيزهم وتشحيعه، بالإضافة إلى رحلة للقاهرة بعد انتهاء الفصل الدراسي الثاني تشجيعًا للطلاب المتميزين، بالإضافة إلى مشاركة رجال المجتمع المدني في دعم تطوير المدرسة.





كما شهد استعراض لطلاب الواحة من الكشافة والمشى على جريد النخيل.