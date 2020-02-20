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حوادث

مباحث القاهرة تحبط بيع مواد بترولية بالسوق السوداء

الخميس 20/فبراير/2020 - 01:04 م
المتهم
المتهم
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محمد صبري
احبطت الأطواف الأمنية بالقاهرة بيع مواد بترولية بالسوق السوداء بعد أن تم ضبط سيارة نقل محملة بمواد بترولية بمدينة السلام.

وكانت قوة من وحدة مباحث إدارة تأمين الطرق والمنافذ والمعينين بكمين بلبيس ـ  دائرة قسم شرطة السلام ثان، قد تمكنت من ضبط سائق حال استقلاله سيارة نقل "فنطاس" تحوي مواد بترولية بإجمالي (8 آلاف لتر بنزين 80).

وبمناقشته اعترف بتحصله على المضبوطات من محطة وقود الكائنة بشارع إسكندرية دائرة قسم شرطة السلام ثاني بقصد التصرف فيها بالبيع  بالسوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة.

تحرر عن ذلك المحضر اللازم وتولت النيابة العامة التحقيق.
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