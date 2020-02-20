تأييد تغريم وزير الكهرباء والماء الكويتي الجديد 4 آلاف دينار

محكمة التمييز الكويتية، اليوم، الخميس، بتغريم وزير الكهرباء والماء الجديد محمد بوشهري، أربعة آلاف دينار، ما يعادل 13 ألف دولار، بعد إدانته بنشر تحقيق إداري سرِي عبر حساب الوزارة على موقع التغريدات المصغرة «تويتر». قضت، اليوم، الخميس، بتغريمالجديد، أربعة آلاف دينار، ما يعادل 13 ألف دولار، بعد إدانته بنشر تحقيق إداري سرِي عبر حساب الوزارة على موقع التغريدات المصغرة «تويتر».





ووفقا لوسائل الإعلام الكويتية، فإن حكم تغريم وزير الكهرباء الكويتي الجديد شمل بوشهري وموظفة في الوزارة؛ لإدانتهما بنشر تحقيق سرِي والإساءة لموظفة متعلق بها التحقيق.

وكانت محكمة الجنايات في الكويت قد أصدرت في شهر أبريل الماضي حكما بتغريم الوزير بوشهري الذي كان حينها وكيلا في وزارة الكهرباء والموظفة المذكورة؛ بتهمة نشر التحقيق السرِي.





ويأتي الحكم عقب أربعة أيام من تعيين الوزير بوشهري في منصبه الجديد، بعد أن تم فصل وزارة النفط عن الكهرباء والماء في الكويت.



