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أخبار العالم

تأييد تغريم وزير الكهرباء والماء الكويتي الجديد 4 آلاف دينار

الخميس 20/فبراير/2020 - 01:12 م
الوزير الكويتي محمد
الوزير الكويتي محمد بوشهري
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على صالح
قضت محكمة التمييز الكويتية، اليوم، الخميس، بتغريم وزير الكهرباء والماء الجديد محمد بوشهري، أربعة آلاف دينار، ما يعادل 13 ألف دولار، بعد إدانته بنشر تحقيق إداري سرِي عبر حساب الوزارة على موقع التغريدات المصغرة «تويتر».

ووفقا لوسائل الإعلام الكويتية، فإن حكم تغريم وزير الكهرباء الكويتي الجديد شمل بوشهري وموظفة في الوزارة؛ لإدانتهما بنشر تحقيق سرِي والإساءة لموظفة متعلق بها التحقيق.
وكانت محكمة الجنايات في الكويت قد أصدرت في شهر أبريل الماضي حكما بتغريم الوزير بوشهري الذي كان حينها وكيلا في وزارة الكهرباء والموظفة المذكورة؛ بتهمة نشر التحقيق السرِي.

ويأتي الحكم عقب أربعة أيام من تعيين الوزير بوشهري في منصبه الجديد، بعد أن تم فصل وزارة النفط عن الكهرباء والماء في الكويت.

وكان اختيار بوشهري وزيرا للكهرباء قد لاقي انتقادات لاذعة من قبل حقوقيين ونشطاء؛ رغم وجود حكم قضائي ضده بالإدانة في قضية تسريب ونشر أوراق سرية.
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