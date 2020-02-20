الرئيس اللبناني يهدد بـ إجراءات حاسمة ضد كل من ساهم في تفاقم الأزمة المالية

أعلن الرئيس اللبناني ميشال عون اليوم، الخميس، عن إجراءات يجرى اتخاذها لمحاسبة كل من ساهم في الأزمة المالية في لبنان من خلال أعمال مخالفة للقانون عبر تحويل الأموال إلى الخارج أو التلاعب في سندات بالعملات الأجنبية أو أي أعمال أخرى.





ووفقا للوكالة الوطنية للإعلام، التابعة لوزارة الإعلام اللبناني، أكد الرئيس عون، في مستهل جلسة مجلس الوزراء أن "عمل اللجان المختصة مستمر للوصول الى مقترحات عملية تعرض على مجلس الوزراء بعد انتهاء دراستها لاتخاذ القرار المناسب بشأن الأوضاع المالية".





وقال: "لم أوقع قانون موازنة العام 2020 بسبب عدم التصديق على قانون قطع الحساب إذ لا يمكن اصدار الموازنة من دونه الا اذا صدر قانون يجيز ذلك كما حصل في العام الماضي من خلال القانون 143/2019.



