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محافظات

على غرار حملة محمد صلاح.. حملات توعية على منازل قرية بديرمواس بخطورة المخدرات

الخميس 20/فبراير/2020 - 02:12 م
صدى البلد
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أيمن رياض
نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة ديرمواس بالتعاون بين إدارة الشباب والطلاب بالمحافظة وصندوق مكافحة الإدمان التابع لرئاسة مجلس الوزراء حملات توعية مرت علي منازل القرية للتوعية بخطورة المخدرات وذلك عقب الندوة تثقيفية التي تم تنظيمها تحت عنوان (لا للمخدرات) بقرية كفر خزام بقاعة الوحدة المحلية لقرية كفر خزام لتوعية المواطنين والشباب بكيفية الوقاية من إدمان المخدرات وذلك بحضور مسئولي الشباب والطلاب بالمحافظة ومنسق صندوق مكافحة الإدمان ورئيس قرية كفر خزام .

 

وقام الشباب المشارك في الحملة بجولة بالقرية، لتوعية المواطنين بمخاطر الإدمان وكيفية الوقاية وطرق العلاج وتم توزيع عدد من البوسترات علي المواطنين.

وفي سياق متصل قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة ديرمواس بالمنيا حملة مكبرة لتسوية وتمهيد طرق قرية  نزلة البدرمان والقرى التابعة لها ورفع المخلفات من المقلب الوسيط بقرية أبو خلقه إلي المقلب العمومي بصحراء دلجا، وذلك تنفيذًا لتكليفات اللواء أسامه القاضي محافظ المنيا، ضمن خطة تطوير ورفع كفاءة الطرق وميادين المراكز والشوارع الرئيسية على مستوى الأحياء بالمدن والقرى من خلال تنفيذ حملات دورية، لمتابعة الحالة العامة بهدف إضفاء المظهر الحضاري المميز والشكل الجمالي و خلق بيئة نظيفة وحضارية للمواطنين .

 

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