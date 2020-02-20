التدهور قادم.. خبير: سياسات أردوغان وراء تراجع الاقتصاد التركي.. فيديو

قال مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية، الدكتور عبد المنعم السيد، إن الاقتصاد التركى يشهد تراجعا فى الفترة الأخيرة، لافتًا إلى أن الليرة التركية انخفضت بأكثر من 40% خلال أكثر من مرحلة.





وأضاف مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية، في مداخلة هاتفية عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم، الخميس، أن انخفاض الليرة التركية وهروب رجال الأعمال من السوق التركية خلال عام 2019 أثر بالسلب على الاقتصاد التركى وأدى إلى انكماش الاقتصاد التركى إلى حد كبير.





وأوضح أن هناك أسبابا أدت إلى انخفاضات الليرة التركية وزيادة معدلات التضخم، والتى وصلت إلى 20%، مشيرا إلى أن سياسات أردوغان الخارجية سبب رئيسي في تراجع الاقتصاد التركي.





ولفت إلى أن هناك سياسات إصلاح اقتصادى يجب أن تتبعها الدولة التركية لتوسيع قاعدة استثمار الدولة التركية، ولتقليل الدين العام، ويجب عدم التدخل الرئاسي فى الشأن الاقتصاد ى، وأن يكون هناك خطة اقتصادية بين البنك المركزى التركى وبين البرلمان التركى.





وأكد أن ضبابية المشهد الاقتصادى فى تركيا وعدم تباين السياسات التركية فى الفترة الماضية أثرت بشكل كبير جدًا، مشيرًا إلى أن خروج المستثمرين من السوق التركية ينبئ بأن هناك تدهورا قادما فى الاقتصاد التركى.



