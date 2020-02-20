الدولة أرست قواعد العدالة الاجتماعية عبر التأمين الصحي الشامل.. السبكى: المشروع قومى ويقدم بأعلى مستويات الخدمة.. القطاع الخاص شريك في نجاح المنظومة.. معايير التسجيل موحدة.. والنظام مميكن بشكل كامل

مساعد وزيرة الصحة:

التأمين الصحي الشامل مشروع قومي للدولة المصرية

القطاع الخاص شريك في نجاح التأمين الصحي الشامل

جون جبور: التأمين الصحي الشامل يحقق مبدأ العدالة الاجتماعية

الاعتماد والرقابة الصحية: معايير التسجيل في منظومة التأمين الصحي الشامل واحدة

رئيس قطاع بفودافون: التأمين الصحي الشامل مميكن بشكل كامل

انطلق المؤتمر الأول للتغطية الصحية الشاملة، تحت رعاية وزيرة الصحة والسكان بعنوان "صحتك أمانك"، بمقر أكاديمية الأميرة فاطمة فى المعهد القومي لتدريب الأطباء سابقا.





وقال الدكتور أحمد السبكي، مساعد وزيرة الصحة والسكان لشئون الرقابة والمتابعة، رئيس هيئة الرعاية الصحية، اليوم، الخميس، إن القيادة السياسية تولي أهمية كبرى لتطوير الرعاية الصحية في مصر، مؤكدًا أن الاستراتيجية السياسية تمثلت بالفعل في إصدار قانون التأمين الصحي وتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بإرساء قواعد التأمين الصحي الشامل بالمحافظات بشكل سريع وبأعلى مستويات للخدمة ومستوى متقدم على مستوى العالم.





وأكد السبكي أن مشروع التأمين الصحي الشامل هو مشروع قومي للدولة المصرية، مشيرًا إلى تكاتف جميع الوزارات لإخراج التأمين الصحي الشامل وتنفيذه على أعلى مستويات الخدمة.







وثمن دور المؤسسات الإعلامية في إبراز إنجازات المشروعات القومية، وإبراز جهود التأمين الصحي الشامل وأهميته للمواطنين.

ورحب مساعد وزيرة الصحة في كلمته، بفعاليات المؤتمر الأول للتغطية الصحية الشاملة، تحت رعاية وزيرة الصحة والسكان بعنوان "المؤتمر الأول للتغطية الصحية الشاملة.. صحتك أمانك"، بجميع المشاركين في المؤتمر من مسئولي الوزارات المختلفة، ونواب مجلس الشعب الحاضرين.





وقال: "لولا وجود القطاع الخاص ومساعدته في منظومة التأمين الصحي الشامل، لم نكن لنحقق النجاح الكبير للمنظومة".





وأضاف: "إن اليوم هو أحد أهم أيام الأمم المتحدة، حيث يتوافق مع اليوم العالمي للعدالة الاجتماعية، والدولة المصرية أرست قواعد العدالة الاجتماعية من خلال التأمين الصحي الشامل، بدأت بمناقشات عديدة بين جميع الجهات لتطوير الرعاية الصحية في مصر، وانطلاق الرعاية الصحية في المبادرات الرئاسية".





وأشار السبكي إلى أن التطوير الحقيقي تمثل في قانون التأمين الصحي الشامل، الذي أدى إلى وجود معايير صحية تضمن جودة الخدمة المقدمة للمواطن في القطاعين العام والخاص، ومنذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، تكاتفت الجهود وشهدت انطلاق الخدمة في بورسعيد.





من جانبه، أشاد جون جبور، ممثل مكتب منظمة الصحة العالمية بمصر، بمنظومة التأمين الصحي الشامل بمصر، وذلك في اليوم العالمي للعدالة الاجتماعية الموافق اليوم، الخميس 20 فبراير 2020.

وأضاف جبور، في المؤتمر الأول للتغطية الصحية الشاملة، أن اليوم يعتمد جوهره على العدالة الاجتماعية، والتي تتضامن مع مبدأ منظمة الصحة العالمية للتغطية الشامل.

وأوضح ممثل الصحة العالمية، أن مبدأ المنظمة قام على توفير الرعاية الصحية من خلال تحقيق استراتيجيات صحيه شامله من خلال الدولة التي أقرت تلك الحقوق في دستور 2014 2017، مشيرا لنجاح الافتتاح التجريبي للتأمين الصحي الشامل وخاصة التجربة ببورسعيد.

وقال الدكتور أشرف إسماعيل، رئيس هيئة الاعتماد والرقابة الصحية، إن معايير التسجيل في منظومة التأمين الصحي الشامل، واحدة وتطبق على جميع المنشآت الطبية في القطاعين العام والخاص.

وأضاف أن هناك ١٠ كتيبات تم إصدارها بمشاركة مسئولي الصحة وطبقا لمعايير دولية وعالمية عالية المستوى لتوضيح المعايير المطلوبة للتسجيل بالهيئة.

وأشار إلى أن أول تسجيل لمستشفيات في هيئة الرقابة والاعتماد كان لمستشفى "خاص"، وهذا ما يدل على تطبيق المعايير ولا محاباة لأي جهة حتى للقطاع العام.

وقال كريم شحاتة، رئيس قطاع الشركات بفودافون، إن النظام الإلكتروني لمنظومة التأمين الصحي الشامل ناجح، حيث تم البدء فيه منذ تسعة أشهر.

وأضاف شحاتة أن نظام التأمين الصحي مميكن بشكل تام وقادر على تشكيل قاعدة بيانات صحية شاملة.

وأشار إلى أن الشركة تشرفت بإدارة المنظومة المميكنه للتأمين الصحي الشامل.

جاء ذلك خلال انطلاق المؤتمر الأول للتغطية الصحية الشاملة، تحت رعاية وزيرة الصحة والسكان بعنوان "المؤتمر الأول للتغطية الصحية الشاملة.. صحتك أمانك"، الذي يقام بمقر أكاديمية الأميرة فاطمة (المعهد القومي لتدريب الأطباء سابقا).





وحضر المؤتمر الدكتور أحمد السبكي، مساعد وزيرة الصحة والسكان لشئون الرقابة والمتابعة رئيس هيئة الرعاية الصحية، والدكتور أشرف إسماعيل، رئيس هيئة الاعتماد والرقابة على التأمين الصحي، والدكتور طارق توفيق، نائب وزير الصحة للسكان، والدكتور جون جبور، ممثل منظمة الصحة العالمية في مصر، والدكتور إيهاب أبو عيش، نائب وزير المالية للخزانة العامة، نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، إضافة إلى لفيف من مسئولي وزارة الصحة والسكان وممثلي وخبراء الصحة في مصر والعالم، وبعض أعضاء مجلس النواب.









يتضمن المؤتمر الأول للتغطية الصحية الشاملة في جلساته عدة محاور أبرزها: آليات حكومة المنظومة الصحية في ظل نظام التأمين الصحي الشامل، ودور التحول الرقمي في تطوير المنظومة الصحية وربط نظام التأمين الصحي الشامل، وطب الأسرة وأهميته في منظومة التأمين الصحي الشامل.





كما يتضمن المؤتمر ورشة عمل للإعلاميين تحت عنوان "دور الإعلام في منظومة التأمين الصحي الشامل".