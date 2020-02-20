كريم العمدة: الوكالات الدولية أشادت بمعدلات نمو الاقتصاد المصري.. فيديو

قال الدكتور كريم العمدة، الخبير الاقتصادي، إن مبادرة البنك المركزي لإحياء المصانع المتعثرة، جاءت بسبب أن قطاع الصناعة من القطاعات المهمة والحيوية التي تعتمد عليها الدولة".





وكشف كريم العمدة، عبر مدخلة هاتفية ببرنامج صباح الخير والمذاع عبر فضائية مصر الأولى، الخميس، أن معدل النمو الاقتصادي المصري 5.6%، يعد من أعلى معدلات النمو في المنطقة.





وأشار الخبير الاقتصادي إلى أن الوكالات الدولية أكدت أن معدل النمو المصري سيأخذ اتجاهًا صاعدًا فى السنوات المقبلة، والذي يعود بدوره بفضل النشاط الاقتصادي والإجراءات الجديدة التي قامت بها الدولة.





وأكد كريم العمدة أن الدولة تمتلك استراتيجية بتزويد مساهمة قطاع الصنعة فى الاقتصاد المصرى من 17% إلى 21%، وذلك خلال 3 أعوام.





وتابع الخبير الاقتصادي أن الدولة تتخذ فى هذه الفترة إجراءات اقتصادية جديدة، ستنعكس بشكل إيجابي على معدل النمو الاقتصادي لمصر، مثل مبادرات دعم القطاع الخاص، والتمويل العقاري.