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حوادث

لحيازتهما 8 لفافات من الهيروين.. السجن 6 سنوات لمتهمين بدار السلام

الخميس 20/فبراير/2020 - 02:45 م
محاكمة
محاكمة
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رامي المهدي
قضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس برئاسة بمعاقبة كل من محمد .م وابراهيم .ل بالسجن لمدة 6 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه لكل منهما لاتهامهم بالاتجار فى الهيرويين.

وأسندت النيابة للمتهمين وفق أمر الإحالة إلى محكمة الجنايات انهم بدائرة قسم دار السلام إحراز المتهمين بقصد الاتجار لجوهر الهيروين المخدر فى غير الاحوال المصرح بها قانونا .

وتضمنت أقوال الشهود وأدلة الإثبات حيث شهد نقيب شرطة ومعاون مباحث قسم دار السلام بأنه ورد إليه بلاغ بوجود مشاجرة فانتقل حيث تم ابلاغه فأبصر شخصا ممسكا بيده سلاحا بيض"سنجة" فاستخلصها منه وضبطهم وبتفتيش المتهم الأول عثر على لفافات عددها سبعة لجوهر الهيروين وعثر مع الثاني على لفافة للهيرويين وبمواجهتهما أقروا إحرازها بقصد الاتجار

وثبت من تقرير المعمل الكيماوى ان المضبوطات لجوهر الهيرويين المخدر المدرج بقانون المخدرات.
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