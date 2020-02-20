إعدادا لمؤتمر السياحة الصحية.. محافظ جنوب سيناء يلتقي أطباء منظمة هرب





وسبق أن عقدت محافظة جنوب سيناء عدة مؤتمرات للنهوض بالسياحة الصحية التي تتوفر في جنوب سيناء جميع مقوماتها من عيون كبريتية موجودة في حمام فرعون وموسي وعيون موسي علاوة علىالطقس المعتدل طوال العام وتوفر الشواطئ والنباتات الطبية والعطرية بسانت كاترين .









التقى اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء بمجموعة من أطباء منظمة "هرب" الدولية وهي مجموعة متميزة من الأطباء ذوي الخبرات في العديد من التخصصات الطبية والسياحة الاستشفائية.جاء ذلك، في إطار التنسيق لانعقاد مؤتمر السياحة السياحية تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، حيث يترأس المؤتمر المحافظ.وقد أبدى أطباء منظمة هرب كامل الاستعداد لدعم فعاليات المؤتمر والمشروع القومي للسياحة الصحية ليصبح مشروعا ضخما يسهم في دعم الدخل القومي المصري.