AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

إعدادا لمؤتمر السياحة الصحية.. محافظ جنوب سيناء يلتقي أطباء منظمة هرب

الخميس 20/فبراير/2020 - 02:16 م
اللواء خالد فودة
اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء
Advertisements
ايمن محمد
التقى اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء بمجموعة من أطباء منظمة "هرب" الدولية وهي مجموعة متميزة من الأطباء ذوي الخبرات في العديد من التخصصات الطبية والسياحة الاستشفائية.

جاء ذلك، في إطار التنسيق لانعقاد مؤتمر السياحة السياحية تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، حيث يترأس المؤتمر  المحافظ.

وقد أبدى أطباء منظمة هرب كامل الاستعداد لدعم فعاليات المؤتمر والمشروع القومي للسياحة الصحية ليصبح مشروعا ضخما يسهم في دعم الدخل القومي المصري.

وسبق أن عقدت محافظة جنوب سيناء عدة مؤتمرات للنهوض بالسياحة الصحية التي تتوفر في جنوب سيناء جميع مقوماتها من عيون كبريتية موجودة في حمام فرعون وموسي وعيون موسي علاوة علىالطقس المعتدل طوال العام  وتوفر الشواطئ  والنباتات  الطبية والعطرية بسانت كاترين .


إعدادا لمؤتمر السياحة الصحية.. محافظ جنوب سيناء يلتقي أطباء منظمة هرب
إعدادا لمؤتمر السياحة الصحية.. محافظ جنوب سيناء يلتقي أطباء منظمة هرب
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

خبير آثار: مقومات سيناء تمكنها من جذب 20 مليون سائح

خبير آثار: مصر تمتلك كنوز السياحة البيئية والعلاجية الأغلى فى العالم.. صور

إقامة مدينة طبية عالمية.. وفد أطباء مبادرة تواصل يزور العاصمة الإدارية لوضع تصور مبدئي للمشروع

تفاصيل.. الاجتماع التحضيري الثالث لمؤتمر السياحة الصحية

متميز عالميا.. محافظ القاهرة يتحدث عن كابريتاج حلوان بمؤتمر السياحة الصحية

محافظ جنوب سيناء يناقش مع سفير أوكرانيا التعاون في السياحة العلاجية

ترشيحاتنا

تسريب صور هيونداي hyundai i20 الجديدة.. شاهد

ميدو ردا على مرتضى منصور: لم أقصد أنك «رجل فاضي»

اشتر iphone x بـ 6300 جنيه فقط

بعد طلب هاني شاكر.. أنغامي لـ صدى البلد: لن نحذف أغاني المهرجانات

مصطفى خاطر يعلق على أزمة منع أغاني المهرجانات

سعر غير متوقع لفستان رانيا يوسف خلال رقصها على أغنية بنت الجيران.. شاهد

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فرصة.. سيارة اودي audi a3 2020 ب 400 ألف جنيه.. صور

فرص استثمارية لا مثيل لها.. نيجيريا تستقطب رؤوس الأموال فى هذه القطاعات.. تفاصيل

كيا تطرح سورينتو 2021 kia sorento بتصميم خيالي.. شاهد