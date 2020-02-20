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فن

اسألوا ياسمين.. الجمهور يكشف السبب الحقيقي وراء تصدر هاشتاج مسيء لريهام حجاج

الخميس 20/فبراير/2020 - 02:28 م
صدى البلد
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ماجدة المهدي
تصدر منذ أيام هاشتاج موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، يتضمن الإساءة للفنانة ريهام حجاج، وذلك بعد إعلان تقديمها عملا دراميا في رمضان 2020، تجسد من خلاله البطولة المطلقة لأول مرة أمام الفنان محمود حميدة.

وأشار نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي إلى أن هذا الهاشتاج لم يلق قبولا أو تصديقا كونه مقاما من حسابات وهمية تم إنشاؤها لغرض التقليل من الفنانة ريهام حجاج وهدم عملها الذي من المقرر أن تقدمه في الموسم الرمضاني المقبل.

وتشير تعليقات الجمهور أصابع الاتهام للفنانة ياسمين عبد العزيز أنها وراء هذه الحملة الشرسة على الفنانة ريهام حجاج بدافع الغيرة الفنية.

وتقوم الفنانة ريهام حجاج بتصوير أول بطولة مطلقة في رمضان مع الفنانين الكبيرين محمود حميدة وخالد النبوي، وهذا ما دفع الجمهور إلى تأكيد أن ياسمين عبد العزيز هي من تقف وراء الهاشتاج المشبوه، ويأتي ذلك بعد شائعة ارتباطها بأحمد العوضي.
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