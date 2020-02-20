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أخبار البلد

مي المليجي: التحول الرقمي يهدف لتسهيل حصول المواطنين على الخدمة

الخميس 20/فبراير/2020 - 05:18 م
صدى البلد
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محمد غالي

قالت الدكتورة مي المليجي، مدير وحدة التحول الرقمي بإدارة المشروع التأمين الصحي الشامل، إن التحول الرقمي يوفر على المواطنين الوصول للمعلومة دون عوائق وتضيع للوقت.


وأكدت  المليجي في مستهل كلمتها بالمؤتمر الأول للتغطية الصحية الشاملة تحت عنوان "صحتك أمانة" أن وزارة الصحة لديها رؤية واضحة فى ذلك الوضع حيث كان من المهم أن يكون لدينا قاعدة بيانات المرضى وقاعدة بيانات أخرى. 


وعن نظام التسجيل داخل منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد قالت "يتم تسجيل الأسرة كاملة ويتوجه للوحدة الصحية ونبحث بالرقم القومي ويأخذ الخدمة الصحية" .


وأوضحت مدير وحدة التحول الرقمي أنه تم تشكيل وحدة لإدارة مشروع التحول الرقمي وتطبيق المشروع على أرض الواقع.


ولفتت إلي أن التحول الرقمي سيساهم في تطوير وتقديم الخدمات الطبية للمواطنين. 


وشهدت أكاديمية الأميرة فاطمة مقر هيئة تدريب الأطباء، انطلاق المؤتمر الأول للتغطية الصحية الشاملة، برعاية وزارة الصحة والسكان.


ومن المقرر أن يتناول المؤتمر جهود الدولة لتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل، ودور المنظومة التي تأتي ضمن تكليفات الرئيس السيسي في القضاء على قوائم الانتظار.


جاء ذلك خلال انطلاق المؤتمر الأول للتغطية الصحية الشاملة، تحت رعاية وزيرة الصحة والسكان بعنوان "المؤتمر الأول للتغطية الصحية الشاملة... صحتك أمانك"، يقام المؤتمر بمقر أكاديمية الأميرة فاطمة (المعهد القومي لتدريب الأطباء سابقا).


ويحضر المؤتمر الدكتور أحمد السبكي مساعد وزيرة الصحة والسكان لشئون الرقابة والمتابعة، رئيس هيئة الرعاية الصحية، الدكتور أشرف إسماعيل رئيس هيئة الاعتماد والرقابة على التأمين الصحي، الدكتور طارق توفيق، نائب وزير الصحة للسكان، الدكتور جون جابور ممثل منظمة الصحة العالمية في مصر، والدكتور إيهاب أبو عيش نائب وزير المالية للخزانة العامة، نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، إضافة إلى حضور لفيف من مسئولي وزارة الصحة والسكان وممثلي وخبراء الصحة في مصر والعالم، وبعض أعضاء مجلس النواب.


ويتضمن المؤتمر الأول للتغطية الصحية الشاملة في جلساته عدة محاور أبرزها: آليات حكومة المنظومة الصحية في ظل نظام التأمين الصحي الشامل، دور التحول الرقمي في تطوير المنظومة الصحية وربط نظام التأمين الصحي الشامل، طب الأسرة وأهميته في منظومة التأمين الصحي الشامل.


كما يتضمن المؤتمر ورشة عمل للإعلاميين تحت عنوان "دور الإعلام في منظومة التأمين الصحي الشامل".

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