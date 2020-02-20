لجنة الثقافة بتنسيقية الأحزاب تنشر فيديو توعويا حول فيروس كورونا

نشرت لجنة الثقافة بتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، فيديو توعوي عن فيروس كورونا، وبرز الفيديو معقل ظهور الفيروس في الصين، والمسميات التي حظى بها، وأبرزها (فيروس كورونا الجديد أو المستجد أو CCDIV ، إلى جانب موعد انتشار الفيروس، والذي بدء في ديسمبر 2019، ووصل مجموع الإصابات به إلى 67192 شخصا، منهم 66497 منهم بالصين، وتسبب بوفاة 1527، حتى 15 فبراير 2020.

ويضم فيروس كورونا سبعة أنواع يمكن أن تصيب الإنسان، أربعة منها، وهي الأكثر شيوعا، تسبب عدوى الزكام أو نزلات البرد، إضافة إلى النوعين الخطيرين المسببين لعدوى خطيرة في الجهاز التنفسي والرئتين والمعروفين بمتلازمة الشرق الأوسط التنفسية واختصارا MERS إلى جانب ما يعرف بالمتلازمة التنفسية الحادة الوخيمة.

وأبرز أعراض الإصابة بفيروس كورونا وأبرزها الصداع والكحة وصعوبة وضيق التنفس، وتبدأ الأعراض بالحمى والكحة الجافة وبعد أسبوع يؤدي ضيق التنفس ويحتاج بعض المصابين للعلاج بالمستشفى.

اما عن طرق انتقال العدوى، فتأتي من ملامسة الأسطح غير النظيفة، واستخدام الأدوات الشخصية للمريض بما في ذلك وسائد النوم وغيرها، إلى جانب استنشاق رذاذ السعال أو العطس الذي يخرج من المريض.

وتطرق إلى طرق الوقاية من فيروس كورونا وحددت في طهي الطعام جيدا وتغطية الفم والأنف، بشعاع طبي، خاصة عن السعال أو العطس، غسل اليدين بالصابون والماء، تجنب ملامسة أي شخص مصاب بأعراض أو زام انفلونزا، بدون وقاية.

وأوضح الفيديو حقيقة بعض الشائعات وهل المرض خطير يدعو للفزع، وأكد أنه ليس كذلك، كما أكد أنه ليس وباء، وفقا للتعريف الطبي، كما أوضح أنه ليس هناك علاج إلى الآن للفيروس، لكن هناك علاجات قيد الاستقصاء.