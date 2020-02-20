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أخبار البلد

بدء المرحلة الثانية من تعديل سلوك أطفال المناطق الأكثر احتياجا في بورسعيد

الخميس 20/فبراير/2020 - 05:19 م
صدى البلد
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أماني نوار

أطلقت مؤسسة مشكاة نور للعلم والتنوير الثقافية، المرحلة الثانية من تطوير منطقة اللَّبانة القديمة في بورسعيد وذلك من خلال حملات لتعديل سلوك الأطفال بالمناطق الأكثر احتياجا في إطار فعاليات "كشك أخلاق" التوعوية، وذلك من خلال مشكاة نور تبدأ المرحلة الثانية من تطوير اللبانة بتعديل سلوك أطفال المناطق الأكثر احتياجا

  

وأطلقت مؤسسة مشكاة نور للعلم والتنوير الثقافية، المرحلة الثانية من تطوير منطقة اللبانة القديمة وذلك من خلال حملات لتعديل سلوك الأطفال بالمناطق الأكثر احتياجا في إطار فعاليات "كشك أخلاق" التوعوية، وذلك من خلال ورش تعليمية تضمنت الرسم واللغة العربية والإنجليزية، بمكتبة الطفل بحي الزهور استمرت لمدة خمسة أيام، وذلك برعاية اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد.

 

وأوضحت الدكتورة نور الهدى الجمُال، رئيس مجلس أمناء مؤسسة مشكاة نور للعلم والتنوير الثقافية، أن هذه الحملة عبارة عن معسكر تعليمي عن مفهوم النظافة باللغة العربية والإنجليزية ورسم لقصص ومسرح عرائس تغرس سلوكيات النظافة، بمكتبة الطفل بحى الزهور ،  حيث كانت الحملة تشمل 20 طفلا في مختلف الأعمار من 6 سنوات وحتى 13 سنة من الأيتام والأطفال الأكثر احتياجا ، وذلك بالتعاون مع المهندس السعيد رخا رئيس حى الزهور، وسامية عبد القادر مديرة مكتبة الطفل بحى الزهور. 

 

وأضافت الجمُال، أن هذه الحملة هي المرحلة الثانية بعد الانتهاء من تطوير عمارات منطقة اللبانة القديمة ببورسعيد بالمرحلة الأولى والتي شملت 16 عمارة، و 384 وحدة سكنية،حيث تهدف هذه المرحلة إلى البدء في تعديل سلوك الأطفال المقيمين بالمناطق الأكثر احتياجا، حيث أن المؤسسة تهدف إلى إعمار القلوب وتغيير السلوك وذلك بعد الانتهاء من إعمار المنازل من الخارج، مشيرة إلى أن حملات تعديل السلوك سيتم إطلاقها بكثافة خلال الفترة القادمة في مختلف الأنشطة المختلفة.

 

 

وصرحت الدكتورة نور الهدى الجمُال، رئيس مجلس أمناء مؤسسة مشكاة نور للعلم والتنوير الثقافية، أن هذه الحملة عبارة عن معسكر تعليمي عن مفهوم النظافة باللغة العربية والإنجليزية ورسم لقصص ومسرح عرائس تغرس سلوكيات النظافة، بمكتبة الطفل بحى الزهور ،  حيث كانت الحملة تشمل 20 طفل في مختلف الأعمار من 6 سنوات وحتى 13 سنة من الأيتام والأطفال الأكثر احتياجا ، وذلك بالتعاون مع المهندس السعيد رخا رئيس حى الزهور، وسامية عبد القادر مديرة مكتبة الطفل بحى الزهور.

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