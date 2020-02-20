جيرالدو واجايي.. ملامح تشكيل الأهلي في مواجهة الزمالك أمام السوبر المصري

تتجه انظار عشاق الكرة المصرية والعربية نحو ملعب محمد بن زايد اليوم الخميس لمتابعة المواجهة القوية والمرتقبة بين قطبي الكرة المصرية النادي الأهلي والزمالك.





ومن المنتظر أن تنطلق المباراة في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، بينما تنطلق بتمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت ابوظبي الامارات.





ومن مران الامس الاخير للنادي الأهلي فان ملامح التشكيل من المقرر ان تكون على النحو التالي:





"محمد الشناوي ورامي ربيعة ومحمد هاني وعلي معلول وياسر إبراهيم وعمرو السولية وأليو ديانج ومحمد مجدي أفشة وحسين الشحات وجيرالدو وجونيور أجايي".





ويتسلح النادي الأهلي بنتائجه المحلية في الدوري الممتاز حتى الآن، حيث نجح في أن يحقق الفوز في 15 مباراة بالدوري على التوالي تصدر بها جدول ترتيب الدوري بـ 45 نقطة.



