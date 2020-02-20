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حوادث

النقض تؤيد سجن قاضي رشوة المنصورة 10 سنوات

الخميس 20/فبراير/2020 - 02:14 م
محكمة النقض
محكمة النقض
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محمد عبدالله
قضت محكمة النقض، برفض  طعن  ص. ن قاضي بمحكمة استئناف المنصورة وتأييد حكم السجن 10 سنوات في اتهامه بتقاضي رشوة.

كانت محكمة جنايات الزقازيق أصدرت حكما بمعاقبة “ص. ن”، قاض بمحكمة استئناف المنصورة، بالسجن 10 سنوات في اتهامه بتقاضي رشوة.

كما قضت المحكمة بالسجن 5 سنوات لـ3 متهمين آخرين، وإعفاء 5 بينهم عضوان بمجلس الشعب سابقان.

وكشفت تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا برئاسة المستشار خالد ضياء، تلقى المتهم الأول رشوة مالية كبيرة، حصل على 300 ألف جنيه، كدفعة أولى منها، مقابل تخفيف حكم إعدام متهم بالقتل، إلى السجن المؤبد.


كانت الرقابة الإدارية، ألقت القبض على “ص. غ”، مستشار ورئيس محكمة جنايات وعضوي مجلس شعب سابقين، بأحد الكافيهات بمدينة الزقازيق، متلبسين بتلقي وتقاضى من رشوة مالية 300 ألف جنيه دفعة أولى، مقابل تخفيف حكم إعدام متهم بالقتل إلى السجن المؤبد.
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